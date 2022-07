Die Stadtverwaltung informiert darüber, dass aktuell in allen Bereichen die personellen Ressourcen stärker eingeschränkt sind und es daher zu längeren Wartezeiten bei der Bearbeitung bestimmter Anliegen kommen könnte. So bauen aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Überstunden ab, sind in Urlaub oder fallen krankheitsbedingt aus. Die Stadtverwaltung bittet in einer Pressemitteilung um Verständnis und hofft, dass sich die Lage bald wieder entspannt.