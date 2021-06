Personalabbau bei Diehl Aviation kostet am Standort Laupheim rund 500 Jobs

Wer an Sonntagvormittagen einen Tisch im Leutkircher Café „Zimt und Zucker“ ergattern wollte, kam an einer rechtzeitigen Reservierung kaum vorbei. Dafür war das angebotene Buffet einfach zu beliebt. Jeder Stuhl war heiß begehrt. Das war vor Corona.

Aktuell ist ein solches Frühstücksbuffet in gemütlicher Atmosphäre, bei dem die Leute auch mal näher zusammen am Tisch sitzen, nicht denkbar. Auch deswegen geht Inhaberin Sabine Heim nun einen neuen Weg: Sie lässt den eigentlichen Café-Betrieb komplett ruhen, stellt den Verkauf an der ...