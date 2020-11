Per QR-Code zum digitalen Adventskalender

Alle Jahre wieder... – gibt es einen digitalen Adventskalender der städtischen Jugendarbeit. Die Inhalte können per QR-Code an der Litfasssäule vor dem Jugendhaus in der Rabenstraße abgerufen werden. Von lustigen und wissenswerten Videos bis zu ernsten Themen im neuen Podcast: Für Kinder, Jugendliche und Familien stehen am Ende 25 virtuelle Türchen offen. Das erste öffnet sich schon am Montag, 30. November.

Kleine Überschriften zieren die Türchen des Jugendhaus-Adventskalenders. Wer genau hinschaut, erkennt: Manche Türchen gehören zueinander. So gibt es beispielsweise vier Folgen eines neuen Podcasts, fünf spezielle Videobotschaften der Mitarbeitenden des Jugendhauses, ein wöchentliches Angebot für Schüler sowie weitere Aktionen. Alles ist über Smartphone zum jeweiligen Tag mit QR-Code erreichbar.

Der neue Podcast befasst sich nach Angaben der städtischen Jugendarbeit mit Themen, die nicht nur Jugendliche ansprechen sollen, sondern viele Laupheimer Bürgerinnen und Bürger. Die städtische Jugendarbeit beantwortet Fragen wie „Was macht die Jugendarbeit?“ oder „Welche Schwierigkeiten/Lösungen gibt es bei der Nutzung von öffentlichen Plätzen?“ Dies wird mit Stimmen aus der Stadt hinterlegt. Dazu wurden Interviews geführt und Meinungen eingeholt, von jungen Menschen und von Erwachsenen.

Die Videobeiträge beschäftigen sich mit der Thematik rund um die Weihnachtszeit und das zu Ende gehende Jahr 2020. Backrezepte werden vorgestellt, Fakten zu Weihnachten vermittelt, und die Kinder können einer Weihnachtsgeschichte lauschen. Dabei sind fünf Folgen entstanden, die sich manchmal eher an Ältere und manchmal mehr an Jüngere richten, „bei denen sich das Reinhören aber auf jeden Fall lohnt“.

Das Angebot für Schüler und Schülerinnen ist immer wöchentlich abrufbar. Um was es sich hierbei genau handelt, „bleibt an dieser Stelle ein Geheimnis“, sagt das Jugendhausteam. „So, wie es auch die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum sind.“