Pedelec-Fahrer stößt bei Laupheim mit Rennradler zusammen

Ein 76-jähriger ist am Donnersatg kurz vor 14 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Walpertshofen in Richtung Laupheim unterwegs gewesen. Wohl weil er das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten hatte, stieß er mit einem entgegenkommenden 54-Jährigen und dessen Rennrad zusammen. Dabei erlitten beide Männer schwere Verletzungen, heißt es im Bericht der Polizei. Krankenwagen brachten die beiden Männer in Kliniken. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Rädern auf rund 500 Euro.