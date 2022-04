Passionsgeschichte als Erlebnisparcours

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Geschichte von Jesu Passion und Auferstehung eindrücklich und mit allen Sinnen erleben konnten zahlreiche Frauen des Offenen Ökumenischen Frauentreffs im Pfarrgarten neben der Evangelischen Kirche in der Radstraße.

Die beiden Bezirksjugendreferenten Philip Ramp und Georg Götze vom Evangelischen Jugendwerk Biberach haben dort mit ihrem Team einen Ostergarten aufgebaut. Auf Anhängern und Zelten sind die einzelnen Szenen der in den Evangelien erzählten Geschichte liebevoll gestaltet, Besucherinnen und Besucher können die Geschehnisse wie auf einem Erlebnisparcours verfolgen.

Jutta Henrich leitete die Teilnehmerinnen des Offenen Frauentreffs durch diesen Ostergarten, der durch Texte, Symbole und Klanginstallationen abwechslungsreich gestaltet ist. Man hört die Hosianna-Rufe beim Einzug Jesu in Jerusalem, sieht und riecht die Zutaten des Pessahmahls auf dem Sederteller, kostet das ungesäuerte Mazzen-Brot. Später ist der Hahn zu hören, der die dreimalige Verleugnung des Jüngers Petrus anzeigt. Die Besucherinnen tragen die Holzbalken, Nägel und Hammer auf den Hügel Golgatha.

Der Parcours bietet auch Raum, eigene Ängste und Anliegen in Form eines Steines am Kreuz abzulegen, ist offen für eigene Gefühle und Überlegungen. Nachdem die Besucher durch die dunklen Räume und vorbei an der Grabeskammer gegangen sind, erleben sie in einem Raum der Stille umso befreiender die Helligkeit des einfallenden Lichts und die Blumen des Pfarrgartens. Eine Installation aus fließendem Wasser und „tanzenden“ Osterlichtern symbolisiert den österlichen Aufbruch ins Leben.

Der Ostergarten ist noch bis Karfreitag täglich von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Besuche sind nur im Rahmen einer Führung möglich, welche geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer zur vollen Stunde anbieten. Die Führungen dauern etwa 50 Minuten. Anmeldung unter ostergarten@ejwbiberach.de oder telefonisch unter 0162/ 370 95 32.