Parktickets nun auch per App

Ab sofort kann in Laupheim das Parkticket nun auch per Smartphone-App bezogen werden. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Alternativ zum Ticketkauf am Automaten können die Bürger ihr Parkticket entweder über die App Easy-Park oder über die App Park-Now lösen.

Durch das Parken per App entfallen somit laut Pressemittilung sowohl die Suche nach passendem Kleingeld als auch die Sorge um das rechtzeitige Verlängern des Parktickets, da die Parkzeitdauer, im Rahmen der zulässigen Höchstdauer, einfach über das Smartphone verlängert werden kann.

Laut Stadt informiert die App 15 Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins per Push-Nachricht oder SMS-Erinnerung die Nutzer über das Ablaufen der Parkdauer. Dadurch lassen sich laut Pressemitteilung in Zukunft leichter Strafzettel vermeiden. Die Apps berechnen die Parkdauer dabei minutengenau und damit sind sowohl die anfallenden Kosten wie auch die Parkdauer jederzeit ersichtlich. Somit kann die Parkzeit ganz nach Bedarf gestartet, verlängert oder beendet werden.

Um EasyPark oder ParkNow zu nutzen, muss zuvor die jeweilige App auf das Smartphone installiert werden. Hierbei werden die Nutzer aufgefordert, eine Bezahlmethode auszuwählen, wobei das Bezahlen per Lastschrift, Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay möglich ist. Bei jedem Parkvorgang fallen laut Pressemitteilung zu den Parkgebühren Transaktionskosten an, wobei es am Ende des Monats eine Sammelrechnung gibt. Die ersten Schritte zum Handyparken werden durch Aufkleber an den Parkscheinautomaten erklärt. Eine Vignette ist nicht notwendig, da die Kontrolleure durch eine Datenbank einsehen können, für welche Autokennzeichen Parkzeiten gebucht wurden.