Parkbad Laupheim verzeichnet weniger Gäste: Wassertemperatur im Hallenbad soll steigen

Die Freibadsaison im Parkbad endet am Sonntag, 11. September. Das Hallenbad öffnet für die Öffentlichkeit am Dienstag, 13. September, wieder. Wegen eines städtischen Betriebsausflugs wird das Hallenbad am Freitag, 16. September, geschlossen bleiben. Am Samstag, 19. November, findet der TSV-Aktionstag „Laupheim schwimmt“ statt. Auch an diesem Tag ist kein öffentlicher Badebetrieb möglich.