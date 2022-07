Ortsverwaltungen erhalten Pedelec als Dienstfahrrad

Die Stadtverwaltung Laupheim setzt zunehmend auf Elektromobilität: Im Zuge der Elektrifizierung der städtischen Fahrzeuge erhielten die Ortsverwaltungen erst kürzlich jeweils ein Pedelec als neues Dienstfahrrad. Das teilt die Stadt Laupheim in einem Schreiben mit.

Für die Organisation der Pedelecs wurde eine Ausschreibung mit den jeweiligen Kriterien veröffentlicht, wobei Fahrrad Rommel diese für sich entscheiden konnte. „E-Mobilität ist ein großes Thema, die Nachfrage danach ist sehr stark. Das Nutzen der Pedelecs ist auch für die Ortsverwaltungen eine tolle Sache“, sagt Thomas Rommel, Inhaber von Fahrrad Rommel. „Es gab zuvor bereits eine Testphase mit einem E-Mofa, was sehr gut angenommen wurde. Pedelecs weisen aber noch zusätzliche Vorteile, wie zum Beispiel leichtere Handhabung und geringe Unterhaltskosten, gegenüber einem E-Mofa auf. Aus diesem Grund wollten wir die Ortsverwaltung mit jeweils einem Pedelec verstärken“, erläutert Raymond Ihle, Technischer Leiter der Stadtwerke.

Das Pedelec ist eine ideale Ergänzung, da dieses weit platzsparender ist als ein Auto und man so wendiger durch den Verkehr kommt. Ebenfalls lassen sich damit viel leichter Lasten transportieren, als mit einem Fahrrad. „Bereits seit einiger Zeit legt die Stadtverwaltung verstärkt den Fokus auf E-Mobilität. So wurden beispielsweise bei den Dienstautos sowie bei einigen Fahrzeugen für den Bauhof auf E-Antrieb gesetzt. Es ist daher sehr gut, dass die Ortsverwaltungen mit den Pedelecs eine zusätzliche Option zum Transport und zur Fortbewegung haben“, freut sich Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind. So haben die Ortsverwaltungen nun die Möglichkeit, nachhaltige Energien zu nutzen, um so noch schneller und leichter an ihr Ziel zu kommen.