Open Stage mit Tulsa und Crazy Diamonds

„Openstage“ heißt es wieder am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr bei der Kulturplattform (KPF) in Bronnen – dieses Mal wieder ausschliesslich mit Formationen von KPF-Mitgliedern, wie die Veranstalter schreiben. Tulsa wird den Abend eröffnen. Hinter Tulsa verbergen sich fünf Musiker aus Oberschwaben, die sich der Rockmusik verschrieben haben. Mit Marco Prinz an den Drums, Hermann Lang am Bass, Joachim Buck an der Orgel, Laszlo Toldi an der Gitarre sowie Stefan Ascher (Gesang und Gitarre) gibt es Rock und Bluesrock des vergangenen halben Jahrhunderts. Als zweite Formation spielt eine kleine Besetzung von und mit Jürgen Schells Crazy Diamonds. Diesmal reduziert auf zwei Akustikgitarren plus Gesang präsentieren Andrea Nagel-Nitschke, Heidi Nagel, Jürgen und Mario Schell Hits der legendären Pink Floyd. Die komplette, 14-köpfige Besetzung spielt übrigens am 18.November im Kulturhaus.