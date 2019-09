Olympia will raus aus der Abwärtsspirale

Der FV Olympia Laupheim hat die vergangenen zwei Partien in der Fußball-Landesliga verloren. Gegen den Aufsteiger SV Weingarten will die Olympia am Sonntag auswärts wieder punkten und den Abwärtstrend beenden. Anstoß ist um 15 Uhr.

Die Laupheimer stehen zurzeit mit zehn Punkten aus sieben Spielen auf Rang acht der Tabelle. Nach der unglücklichen Auswärtsniederlage in Mengen zog die Olympia am vergangenen Spieltag zu Hause ebenfalls den Kürzeren gegen den VfB Friedrichshafen und verlor knapp mit 0:1. „Man muss auch sehen, wie und gegen wen wir gespielt haben“, sagt Hubertus Fundel, Trainer des FV Olympia Laupheim. „Gegen Mengen war es bis zur 84. Minute ausgeglichen und Friedrichshafen gehört zu den Besten der Liga“, sagt Fundel. Gegen den SV Weingarten wollen die Laupheimer jetzt wieder etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. „Jedes Spiel fängt mit 0:0 an und wir werden alles geben“, so Fundel.

Die Aufsteiger aus Weingarten spielen bislang eine durchwachsene Saison. Vier Niederlagen stehen ein Sieg und ein Unentschieden gegenüber. Der SVW befindet sich somit auf dem 14. Platz der Tabelle und damit in der Abstiegszone. Trotzdem haben die Weingartener am vergangenen Spieltag souverän in Trillfingen mit 4:0 gewonnen und werden wohl mit breiter Brust gegen die Olympia antreten. „Wir sind gespannt, wie sie spielen werden und wie sich das Spiel entwickeln wird“, sagt Olympia-Trainer Fundel.

Trotz der besseren Platzierung sieht man sich in Laupheim nicht als Top-Favorit. „Wir sind noch nicht so gefestigt, dass wir einen Gegner einfach so abfrühstücken können“, sagt der Olympia-Coach. Die Ziele für die bevorstehende Partie sind trotzdem klar abgesteckt. „Wir gehen jedes Spiel mit dem Ziel an, drei Punkte zu holen“, sagt Fundel. Mit einem Sieg könnten die Laupheimer ihren Tabellenplatz im Mittelfeld sichern und ihren Blick nach oben richten. Bei einer Niederlage läuft die Olympia Gefahr, endgültig abzurutschen. Neben den Langzeitverletzten ist es außerdem noch nicht klar, ob der angeschlagene Phillip Fischer auflaufen kann.