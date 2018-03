Olympia verlängert mit Trainer Fundel

Der FV Olympia Laupheim kann weiter auf Cheftrainer Hubertus Fundel und Co-Trainer Udo Schrötter bauen. Beide haben ihre Verträge beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Landesliga für die kommende Saison verlängert.

„Es ist gut, so früh Planungssicherheit zu haben. Für den Verein ist das Trainergespann die ideale Lösung“, kommentiert Stefan Rampf, der wie Patrick Seidel Sportlicher Leiter der Olympia ist, die Vertragsverlängerungen. „Die Ergebnisse stimmen, außerdem tragen beide das Olympia-Gen in sich. Beide sind sehr engagiert und haben ein hohes Fachwissen.“ Die Mannschaft habe in dieser Saison bisher große Fortschritte gemacht, was auch ein Verdienst der beiden Trainer sei. Fundel ist seit Oktober 2016 Cheftrainer bei den Laupheimern, Schrötter ist seit der Winterpause 2016/17 Co-Trainer.

Während für die meisten Teams am Wochenende der 19. Spieltag in der Landesliga angesetzt ist, befindet sich die Olympia weiter im Wartestand. Das Derby gegen den SV Mietingen war bereits vor Monaten auf Ende Mai verlegt worden. Die Vorbereitung bei den Laupheimern laufe gut, sagt Rampf. Mit dem Wetter in den vergangenen zwei Wochen und den damit verbundenen Problemen hätten alle zu kämpfen gehabt. Am Sonntag soll der finale Test gegen den FV Illertissen II auf dem Laupheimer Kunstrasen steigen (Anstoß: 14 Uhr). „Das Spiel ist Stand jetzt nicht gefährdet“, so der Sportliche Leiter am Freitag.

In der Woche darauf steht am Samstag, 3. März, das erste Punktspiel für die Olympia in diesem Jahr beim SV Ochsenhausen (15 Uhr) auf dem Programm. „Wir wollen gut in die Rückrunde starten“, sagt Rampf. Für ihn hat die aktuelle Tabellensituation keine große Aussagekraft, auch wenn die Lage sehr gut aussehe. Spitzenreiter Laupheim hat vier Punkte Vorsprung auf Berg und ein Spiel weniger absolviert als der TSV. „Wir wollen weiter vorn mit dabei bleiben und irgendwann werden wir uns dann neue Ziele setzen“, blickt der Sportlicher Leiter voraus.