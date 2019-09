Olympia unterliegt Friedrichshafen

Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Landesliga zu Hause gegen den VfB Friedrichshafen mit 0:1 (0:1) verloren. 120 Zuschauer sahen im Laupheimer Stadion eine zähe Partie, mit zwei defensivstarken Mannschaften. Für den VfB war es der dritte Sieg in Folge, durch den die Häfler in der Tabelle in die Spitzengruppe aufrückten. Für die Olympia war es die zweite Niederlage hintereinander. Die Laupheimer müssen jetzt aufpassen, dass sie in der Tabelle nicht abrutschen.

„Dieses Spiel hat eigentlich keinen Sieger verdient“, sagte Hubertus Fundel, Trainer des FV Olympia Laupheim, nach dem Abpfiff. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und standen vor allem in der Defensive sehr gut. Dementsprechend wenig Torchancen entstanden aus dem Spiel heraus. Die beste Torchance der Olympia war ein Schuss aus zehn Metern von David Stellmacher (4.). Die Situation wurde allerdings von VfB-Keeper Heiko Holzbauer entschärft. In der 20. Minute versuchte es Laupheims Stefan Steinle mit einem Distanzschuss aus 30 Metern. Der Ball flog allerdings knapp über die Latte des VfB-Kastens. Ansonsten erspielten sich die Laupheimer kaum zwingende Tormöglichkeiten.

Überraschender Führungstreffer

Bei den Häflern sah es in der ersten Hälfte des Spiels noch magerer aus. In der ersten halben Stunde schaffte es der VfB nicht, die gut stehende Laupheimer Abwehr zu überwinden und sich echte Tormöglichkeiten herauszuspielen. In der 31. Minute erzielte Friedrichshafen dann den überraschenden Führungstreffer. Nach einer kurz ausgeführten Ecke chippte Sebir Elezi den Ball in den Laupheimer Strafraum und Michael Metzler lochte aus kurzer Distanz unhaltbar für Olympia-Keeper Alexander Aumann ein. „Das Spiel wurde im Endeffekt durch diese eine Unachtsamkeit von uns entschieden“, sagte Olympia-Trainer Fundel. In der ersten Hälfte schaffte es danach keine der beiden Mannschaften mehr, gefährlich vor dem gegnerischen Tor in Aktion zu treten.

Nach der Halbzeitpause zeigte sich zunächst das dasselbe Bild: Die Abwehrabteilungen beider Teams standen gut und ließen dementsprechend wenige Chancen zu. Der VfB setzte nun vermehrt auf Konter, um die Olympia-Defensive zu knacken. Dadurch entstanden in der zweiten Hälfte aber nur zwei nennenswerte Chancen. Einmal, als Friedrichshafens Joshua Merz nach einem Ball in die Spitze aus kurzer Distanz auf das Tor schoss (60.), und ein weiteres Mal, als Sebir Elezi 16 Meter vor dem Laupheimer Tor zum Abschluss kam (87.) Beide Aktionen wurden von Olympia-Torwart Alexander Aumann entschärft. Obwohl die Laupheimer alles gaben und immer wieder schnelle Angriffe starteten, schafften sie es nicht, Friedrichshafens Abwehr auszuspielen. So kam es zu keiner nennenswerten Tormöglichkeit für die Olympia in der zweiten Halbzeit.

„In der ersten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, obwohl Laupheim uns gut zugestellt hat. In der zweiten Hälfte standen wir zu tief“, bilanzierte VfB-Kapitän Denis Nikic, der die Partie verletzt von der Bank aus verfolgen musste. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte er sich trotzdem zufrieden: „Jeder hat gekämpft und ist an sein Limit gegangen.“

Laupheims Trainer Hubertus Fundel war etwas enttäuscht über die bittere Niederlage seiner Mannschaft. „Hier haben sich zwei Mannschaften neutralisiert, eigentlich ist das ein typisches Unentschieden-Spiel“, so Fundel. Mit der Laufbereitschaft und dem Einsatz seiner Spieler war der Coach aber zufrieden: „Nur weil man 0:1 verliert heißt das nicht, dass alles schlecht ist.“