Olympia-Teams messen sich mit TSG Balingen

Zwei Mal heißt der Gegner der ältesten Nachwuchsteams des FV Olympia Laupheim TSG Balingen. Allerdings gehen die Teams mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen in ihre Partien.

A-Jugend-Verbandsstaffel: TSG Balingen – FV Olympia Laupheim (So., 11 Uhr): Eine schwierige Aufgabe erwartet die A-Jugend des FV Olympia am Sonntag beim Auswärtsspiel bei der TSG Balingen.

Die Balinger stehen auf Rang zwei in der Tabelle, sieben Punkte hinter dem Tabellenführer SSV Reutlingen 1905. Am ersten Spieltag nach der Winterpause erlitt die TSG eine schmerzliche 2:3 Niederlage beim FV Ravensburg, was ihren Ambitionen Richtung Platz eins einen empfindlichen Dämpfer versetzte. Die große Stärke der Balinger ist eindeutig die Defensive, die in 14 Ligaspielen lediglich zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Auch den Olympianern gelang im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres kein dreifacher Punktgewinn, sie mussten sich im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Gruol mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Momentan liegen die Laupheimer auf Rang sieben der Tabelle. Der VfL Pfullingen auf Platz sechs liegt in Reichweite, allerdings ist der Tabellenzehnte auch nur einen Punkt vom FV Olympia entfernt.

Die Bilanz aus Pflichtspielen gegeneinander ist aus Sicht der Olympianer verheerend. Alle sieben Aufeinandertreffen konnte die TSG Balingen für sich entscheiden, teilweise auch sehr deutlich. Wenn es dem FV Olympia gelingt, mannschaftlich geschlossen aufzutreten und eine bessere Chancenverwertung an den Tag zu legen wie beim Spiel gegen Gruol, liegt ein Punktgewinn in Balingen durchaus im Bereich des Möglichen.

B1-Jugend-Verbandsstaffel: FV Olympia Laupheim – TSG Balingen II (So., 13 Uhr, Kunstrasenplatz Am grasigen Weg): Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfängt die B1-Jugend des FV Olympia den Tabellenelften TSG Balingen II.

Nach dem überzeugenden Auswärtssieg im Derby gegen die TSG Ehingen dürften die Olympianer mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein ins Heimspiel gegen die Balinger gehen, die ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2020 zu Hause mit 0:2 gegen den FV Ravensburg verloren. Während es für die TSG darum geht, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht abreißen zu lassen, wollen sich die Laupheimer weiter im ersten Tabellendrittel festsetzen. Die Offensive zeigte sich in Ehingen in guter Form, auf die Defensive war in dieser Saison ohnehin zumeist Verlass. Das lässt aus Sicht des FV Olympia auf den nächsten Dreier hoffen, wobei ihnen vom letzten Spiel gegen die TSG in der Hinrunde noch in Erinnerung sein sollte, dass die Balinger ein schwer zu bespielender Gegner sind. Am Ende mussten sich die Olympianer trotz Chancenplus mit einem torlosen Remis zufrieden geben.

Die Bilanz zwischen beiden Vereinen ist ausgeglichen. Zwei Pflichtspielsiegen der Laupheimer steht eine Niederlage gegenüber, zwei Partien endeten unentschieden.