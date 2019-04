Olympia steckt mitten im Abstiegskampf

Nach nunmehr elf sieglosen Spielen in Folge startet der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Verbandsliga den nächsten Versuch, drei Punkte zu holen. Die Partie gegen den VfL Sindelfingen wird am Samstag um 15.30 Uhr im Olympia-Stadion angepfiffen. Zur Erinnerung: Das Hinrundenspiel Ende September gewann die Olympia mit 1:0.

Mit diesem Ergebnis könnte Laupheims Trainer Hubertus Fundel sicher gut leben. Oder noch mehr als das. Diese drei Punkte wären das heiß ersehnte Erfolgserlebnis, das die Talfahrt der Olympia vorerst stoppen könnte. Olympia Laupheim ist nach vier Niederlagen in diesem Jahr im Abstiegkampf angekommen. Das Tor in der Hinrunde gegen Sindelfingen erzielte übrigens Ivan Vargas Müller, der inzwischen in Laupheim schon Geschichte ist und nun für den SSV Reutlingen in der Oberliga kickt. Doch es wird ein schweres Unterfangen. Auch weil der ehemalige Stürmer bislang nicht adäquat ersetzt werden konnte und Simon Dilger mit Mittelfußbruch bis zum Saisonende ausfällt. „Mir fehlen acht Stammspieler verletzt“, sagt Fundel und schiebt schon im nächsten Satz nach, dass Jammern nicht helfe und das Team jetzt zeigen müsse, dass es Qualität habe.

Stammspieler fallen aus

Fehlen werden gegen Sindelfingen neben Dilger noch Kapitän Sascha Topolovac, Manuel Hegen, Fabian Ness, Robin Biesinger und der gelb-rot-gesperrte Lukas Mangold. Torwart Julius Lense hat nach vier Monaten Pause am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga erstmals wieder im Tor gestanden, wird aber Alexander Aumann nicht verdrängen. „Wir haben zwar viele Gegentore kassiert in den vergangenen Wochen, aber Aumann hat keins davon verschuldet“, weiß Fundel, was er an seinem aktuellen Keeper hat. Mit Ahmed Gündüz und Martin Aggeler werden wohl mindestens zwei Spieler aus dem U23-Kader der Olympia ins Verbandsligateam rücken. „Gott sei Dank haben wir dieses Reservoir an Spielern, dennoch muss man mit diesen Spielern Geduld haben, die wir eigentlich nicht haben.“ Fundel hat erneut versucht, während der Trainingsabende die Spieler aufzubauen und, ähnlich wie Huub Stevens auf Schalke, ihnen „Vertrauen zu geben“. Vertrauen in die eigene Leistung.

Auch wenn der Gegner an diesem Samstag übermächtig zu sein scheint. Sindelfingen hat nach wie vor Tuchfühlung zur Tabellenspitze und steht aktuell auf Platz fünf. Zuletzt gewann das Team von Coach Maik Schütt mit 1:0 zu Hause gegen den TSV Essingen, der bis dahin alles gewonnen hatte in der Rückrunde. „Wir brauchen eine sehr gute Leistung und müssen darauf hoffen, dass der Gegner nicht so gut drauf ist“, setzt Hubertus Fundel auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft – trotz der vielen Ausfälle.