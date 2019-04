Olympia rutscht auf Abstiegsplatz ab

Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Verbandsliga zu Hause gegen den FC 07 Albstadt mit 0:2 (0:1) verloren. Durch die Niederlage rutschte der Aufsteiger auf Rang 13, einen direkten Abstiegsplatz, ab.

Während die Laupheimer den Rasen nach dem Schlusspfiff mit hängenden Köpfen verließen, klatschten sich Albstadts Spieler sichtlich glücklich einzeln ab. Durch den Erfolg verließ der FCA den letzten Tabellenplatz und hat als Vorletzter nur noch zwei Zähler Rückstand auf die Laupheimer sowie drei zum rettenden Ufer. „Der Sieg war super wichtig. Jetzt sind wir wieder mittendrin, können wieder mit um den Klassenerhalt spielen“, freute sich Albstadts Trainer Alexander Eberhart. „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben defensiv sehr gut gestanden und keine echte Chance der Laupheimer aus dem Spiel heraus zugelassen. Sichtlich bedient war Laupheims Übungsleiter Hubertus Fundel. „Wir haben uns zu wenige Chancen rausgearbeitet. Das war in Summe einfach zu wenig“, analysierte der Olympia-Trainer. „Albstadt hat es einfach gespielt, fast nur mit langen Bälle operiert. Der eine Stürmer, Pietro Fiorenza, hat unsere ganze Abwehr beschäftigt.“

Für die frühe Führung der Albstädter sorgte aber nicht Fiorenza, sondern Nicolas Gil Rodriguez. Er kam aus 16 Metern frei zum Abschluss und sein nicht mal scharfer Schuss schlug am langen Pfosten zum 0:1 ein (8.). Die komplette Hintermannschaft der Olympia sah in dieser Szene nicht gut aus. Eine knappe Minute später hätte es schon 0:2 stehen können. Der FCA brachte den Ball in den Strafraum, die Laupheimer konnten nicht klären und das Leder gelangte zu Fiorenza. Dessen Schuss aus zwölf Metern klatschte an den Pfosten.

Es dauerte bis zur 15. Minute ehe die Laupheimer halbwegs gefährlich vor dem FCA-Gehäuse auftauchten, der Kopfball von Julian Haug stellte Albstadts Torhüter Mario Aller aber vor keinerlei Probleme. Kurz darauf passte Fabian Ness das Leder in den Lauf von Jan Neuwirth, doch FCA-Keeper Aller kam rechtzeitig aus seinem Tor und machte die Kugel dingfest (27.). Auch in der Folge versuchte die Olympia zum 1:1 zu kommen. Im Vorwärtsgang fehlte es dem Gastgeber aber an Tempo sowie einer zündenden Idee, um die mit einer Fünfer-Abwehrkette spielenden Albstädter in Verlegenheit bringen zu können. Der auf Konter lauernde FCA verzeichnete in Halbzeit eins nur noch eine erwähnenswerte Offensivaktion, ein 17-Meter-Schuss von Gil Rodriguez verfehlte allerdings sein Ziel (39.).

Zur zweiten Halbzeit setzte Olympia-Trainer Fundel gleich zu Beginn ein offensives Signal und wechselte mit dem A-Jugendlichen Lukas Engel einen dritten Stürmer ein, Abwehrspieler Dario Nikolic musste dafür raus. Es änderte sich aber nicht wirklich etwas. Zwar zeigten sich die Laupheimer im Spiel nach vorn bemüht, es fehlte aber weiter an Durchschlagskraft, um die kompakte Albstädter Defensive aushebeln zu können. Alexander Schrodes Schuss landete einen Meter neben dem Tor (51.), Engel bekam aus sieben Metern nicht genug Druck hinter den Ball und FCA-Keeper Aller hielt sicher (55.). Auf der Gegenseite zielte Fiorenza nicht genau genug (58.). Laupheims gefährlichste Torchance im ganzen Spiel resultierte aus einer Standardsituation: Der Freistoßknaller von Isaak Athanasiadis aus 17 Metern prallte letztlich an der Brust von Albstadts Schlussmann Aller ab (82.). Den Schlusspunkt setzte schließlich der FCA, als die Laupheimer bereits alles nach vorn geworfen hatten. Ein langer Pass erreichte Hakan Aktepe und der wuchtete das Leder aus 18 Metern Entfernung ins Olympia-Tor zum 0:2-Endstand (85.).

Lange Zeit die Niederlage zu verarbeiten haben die Laupheimer nicht. Bereits am Dienstag (Anstoß: 18.30 Uhr) empfängt die Olympia im Derby den SSV Ehingen-Süd, der mit der Empfehlung eines 1:0-Erfolgs beim VfL Sindelfingen anreist. „Wir haben uns selbst in diese Situation gebracht. Wir müssen uns jetzt auf die Basics besinnen und gegen Süd alles in die Waagschale werfen was wir haben“, blickte Olympia-Trainer Fundel voraus. „Zudem gilt es, das Spiel gegen Albstadt schnell zu vergessen.“