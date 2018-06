Olympia: Offensiv, mutig und demütig

Dem FV Olympia Laupheim ist das gelungen, wovon viele Absteiger nur zu träumen wagen: der direkte Wiederaufstieg. Mit vier Punkten Vorsprung vor dem TSV Berg setzte sich Laupheim in der Fußball-Landesliga durch und spielt in der kommenden Saison wieder in der Verbandsliga.

Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Verbandsliga als abgeschlagener Tabellenletzter waren die Erwartungen rund um die Hasenstraße in Laupheim nicht hoch. Kaum jemand sprach von einer sofortigen Rückkehr. Berg und auch Weiler galten als die Topfavoriten in der Landesliga, zumal es bei der Olympia einen großen Umbruch und einen Systemwechsel gegeben hatte. Cheftrainer Hubertus Fundel und der neue Coach der Bezirksligamannschaft, Martin Blankenhorn, hatten sich auf die gemeinsame Idee verständigt, mit einem Kader von rund 40 Spielern in die neue Saison zu gehen und zunächst mal zu beobachten, wer in welcher Liga spielt. „Das war schon die richtige Entscheidung“, erklärt Fundel. „Wir haben die Durchlässigkeit erhöht nach oben wie nach unten.“ Jonas Dress ist da ein Paradebeispiel. Der Linksverteidiger spielte die gesamte Vorrunde in der Bezirksliga, schaffte aber dann doch den Durchbruch im Landesligateam und war am Ende nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft.

Konstant erfolgreich

Dazu gelang der Olympia nach dem 0:0 zu Hause zum Saisonauftakt gegen Balingen II eine Siegesserie, die die Mannschaft schnell an die Tabellenspitze katapultierte. Keiner spielte so konstant erfolgreich wie Laupheim. Auch nicht Berg oder Weiler, auch nicht Friedrichshafen. Nur bei der Partie in Ehingen reagierte Fundel säuerlich auf sein Team. „Wir haben bei diesem glücklichen 1:1 viel zu weit weg von unserem Matchplan agiert und sind nur zur Hälfte bestraft worden.“ Erst im Oktober gab es beim 1:2 in Berg die erste Niederlage für Laupheim – eine unglückliche dazu. „Auch in diesem Spiel haben wir gemerkt, dass wir ein starkes Team haben, auch wenn wir zu hektisch agiert haben“, so Fundel. Dazu kam die frühe Verletzung von Kapitän Sascha Topolovac.

Es sollte die einzige Niederlage bis zum Rückrundenspiel bleiben. „Wir sind auf unserem Weg weitergegangen, haben sehr kompakt gespielt und meist auch den Gegner dominiert.“ Durch die Erfolge wuchs das Selbstvertrauen, auch durch die Titelverteidigung bei der Hallenkreismeisterschaft im Januar puschte sich die Mannschaft nochmals. Nach dem 1:1 in Ochsenhausen zum Rückrundenauftakt gab man zu Hause gegen Straßberg bei einem gefühlten 5:0 noch einen Punkt ab. „Das war quasi ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt“, erinnert sich Fundel an den kalten Märzabend am Grasigen Weg.

Nach der erneuten Niederlage zu Hause gegen Berg, das dennoch weiterhin fünf Punkte Rückstand hatte, war Fundel dennoch zufrieden – außer mit der Chancenverwertung. „Wir haben Berg dominiert, aber eben die Tore nicht gemacht.“ Spiele gegen potenzielle Abstiegskandidaten standen noch auf dem Spielplan, die Laupheim allesamt gewann, bis ausgerechnet gegen den Nachbarn SV Mietingen der Titel schon vorzeitig perfekt gemacht werden konnte. Es gelang, auch weil man das Glück des Tüchtigen hatte. Mietingen hatte im zweiten Durchgang die besseren Chancen, musste aber dennoch eine Niederlage einstecken.

Laupheim feierte vor fast 900 Zuschauern die Meisterschaft und ließ es krachen. Die Niederlagen in Weiler und Kehlen hatten somit nur noch statistischen Wert. „Wir haben unseren Spielstil, den ich als offensiv, mutig, aber auch demütig bezeichnen will, in fast allen Spielen durchgesetzt und sind verdient Meister geworden, was so nicht zu erwarten war“, fasst Fundel die Saison zusammen.

Kurze Sommerpause

Nach einer sehr kurzen Sommerpause beginnt die Vorbereitung auf die Verbandsligasaison bereits am Montag, 2. Juli. Aus der Meistermannschaft verabschiedet sich nur Simon Hammerschmied, der aus beruflichen Gründen nach Stuttgart geht. Vier Spieler verlassen den Bezirksligakader. Insgesamt 15 neue Spieler wurden für beide Teams verpflichtet, darunter mit Narciso Filho von der TSG Ehingen und Patrick Hanisch vom SSV Ulm 1846 II gleich zwei hochwertige Stürmer. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader“, sagt Fundel. „Das Ziel kann aber dennoch einzig und allein Klassenerhalt heißen.“