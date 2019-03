Olympia Laupheim ist auf der Suche nach dem Selbstbewusstsein

Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Verbandsliga beim SKV Rutesheim eine 2:6-Niederlage einstecken müssen. Dabei verschliefen die Laupheimer vor allem die Anfangsphase: Bereits nach sechs Minuten hatte Rutesheim zwei Treffer erzielt. „Das war konfus, wir haben es dem Gegner leicht gemacht“, sagt Olympia-Coach Hubertus Fundel. „Es war zu spüren, dass die Mannschaft verunsichert ist, weil wir in der Rückrunde noch nicht viele Punkte geholt haben.“

Gegen den Tabellenzweiten hatten die Laupheimer auf die verletzten Sascha Topolovac, Manuel Hegen und Simon Dilger verzichten müssen. Und direkt nach dem Anpfiff kam es für die Blau-Weißen knüppeldick: Gianluca Crepaldi und Steffen Hertenstein brachten die Gastgeber bereits nach sechs Minuten mit 2:0 in Führung. „Wir haben nicht aktiv verteidigt und den Gegner einfach machen lassen“, kritisiert Hubertus Fundel. Danach kam die Olympia etwas besser ins Spiel, Mathias Wesolowski gelang nach einer Freistoßvariante aus gut Metern der Anschlusstreffer. Anschließend sah sich Fundel noch vor der Halbzeitpause zu einem Wechsel gezwungen. Robin Biesinger, mit dessen Auftreten der Trainer nicht zufrieden war, musste runter. Für ihn kam Martin Aggeler.

Eine Verkettung individueller Fehler ermöglichte Rutesheim zwei Minuten später dann aber das nächste Tor: Salvatore Catanzano traf zum 3:1 (40.). Nach der Pause kam Laupheim besser ins Spiel, Rutesheim war nicht mehr so dominant und prompt gelang wiederum der Anschlusstreffer. Dieses Mal war Alexander Schrode der Torschütze (48.). Nach einer Spielverlagerung auf links versenkte er den Ball aus 20 Metern im SKV-Tor. „Das hat uns Mut gemacht“, sagt Fundel. Und in der Tat hatten die Laupheimer die Chance, das 3:3 zu machen. Der eingewechselte Fabian Ness kam nach einem Eckball frei zum Abschluss, konnte diese gute Gelegenheit aber nicht nutzen.

Stattdessen machten die Gastgeber wenige Minuten später den Deckel drauf, Luca Alberici traf zum 4:2 (70.). In Unterzahl – Lukas Mangold hatte die Gelb-Rote Karte bekommen – kassierten die Laupheimer zwei weitere Gegentreffer, sodass nach 90 Minuten ein deutliches 6:2 auf der Anzeigetafel stand. „Es wäre mehr drin gewesen“, bedauert Hubertus Fundel. Aber die Spitzenmannschaften der Liga würden jeden Ansatz eines Fehlers eiskalt ausnutzen – und von würde seine Mannschaft aktuell einfach zu viele machen. „Es ist ärgerlich, dass wir am Schluss dann wieder auseinanderbrechen“, so Fundel. „Jetzt müssen wir schauen, wie die Jungs wieder Selbstbewusstsein bekommen.“ Es gelte, „elementare Dinge“ in den Griff zu bekommen. Schließlich wartet am Samstag die nächste Spitzenmannschaft auf den FV Olympia Laupheim. Zu Gast ist der Tabellenfünfte Sindelfingen.