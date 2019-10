Olympia ist gegen Spitzenteam gefordert

Der Brand in einem Wohnhaus in der Ulmer Walfischgasse wirft Fragen auf. Die Feuerwehr rettete am Freitagmorgen 21 Menschen aus dem Gebäude, das in wenigen Wochen geräumt und bald auch abgerissen werden soll. Die Brandursache ist laut Polizei weiterhin noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am frühen Morgen im Keller des Gebäudes aus. Um 5.25 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, die Feuerwehr rückte mit knapp 50 Einsatzkräften aus und löschte den Brand.