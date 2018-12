Olympia hat das Soll bislang erfüllt

Mit einer ausgeglichenen Bilanz und auf Platz acht geht der FV Olympia Laupheim in die Restserie der Fußball-Verbandsliga. Das erste Spiel steigt am Samstag, 2. März, im Olympia-Stadion gegen den Tabellenzweiten Sportfreunde Dorfmerkingen. Bereits am 21. Januar bittet Cheftrainer Hubertus Fundel zur ersten Trainingseinheit in der Wintervorbereitung.

Als Aufsteiger zählt man immer zu den potenziellen Abstiegskandidaten. Das ist in Laupheim nicht anders. Auch jetzt noch, nachdem schon mehr als die Hälfte der Saison absolviert ist, ist das so. Auch für Hubertus Fundel: „Es zählt nichts anderes als der Klassenerhalt in einer so ausgeglichenen Liga.“

Fehlstart folgen starke Auftritte

Nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen wurde die Olympia sogar schon als Absteiger Nummer eins abgestempelt, doch dann gewann das Team 3:0 gegen den FC Wangen und sensationell mit 2:0 beim Topfavoriten aus Essingen. Das war neben dem 3:0 in Albstadt sicher der beste Auftritt der Mannschaft, erinnert sich Fundel gern zurück an diese Spiele. Auch schon die Leistung beim unglücklichen 0:1 in Dorfmerkingen am zweiten Spieltag habe ihn sehr gefreut. Auch insgesamt ist der Trainer mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: „Unter dem Strich stehen wir sehr gut da, auch wenn das 0:8 in Neckarrems am letzten Vorrundenspieltag doch sehr wehtat.“ Vor allem wie diese hohe Niederlage zustande kam, ist für Fundel heute noch nicht ganz klar. „Wir haben dort zumindest eine Halbzeit lang das Spiel dominiert, aber eben kein Tor gemacht, aber dafür drei bekommen.“ Wie schon in den Wochen zuvor bei einigen Unentschieden auf eigenem Platz fehlte den Laupheimern auch das notwendige Spielglück. Neben den acht Treffern in Neckarrems wurmt den Trainer noch immer das 1:4 im Derby beim SSV Ehingen-Süd. Dort hätten zu viele Spieler einen Blackout gehabt und zudem habe Kirchbierlingens Trainer Michale Bochtler mit seiner Defensiv-Kontertaktik auf eigenem Platz dann doch überrascht. Insofern fiebere man dem Rückspiel gegen genau diesen Gegner besonders entgegen. Aber auch schon der Auftakt gegen Dorfmerkingen nach sechswöchiger Vorbereitung habe es in sich. „Das wird ein richtiger Gradmesser, auch wenn wir gute Testspielgegner haben werden“, sagt Fundel. Unter anderem spielt die Olympia gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846, den SC Pfullendorf oder die U23 des FC Memmingen. Zudem werde es eine gemeinsame Winterausfahrt als Teambuildung-Maßnahme im Januar geben.

Bereits Anfang Januar nimmt die Olympia an der Hallenkreismeisterschaft teil, bei der die Mannschaft den Titel verteidigen möchte. „Ich weiß schon, dass dieses Turnier hierzulande einen hohen Stellenwert hat, dennoch wird U23-Trainer Niko Liolios die Mannschaft während des Turniers betreuen“, stellte Fundel klar. Schon in diesem Jahr hatte der 50-Jährige seinem damaligen U23-Trainer Martin Blankenhorn den Platz an der Bande überlassen. Neben dem Klassenerhalt gibt Fundel die Weiterentwicklung und die deutliche Erhöhung der Konstanz als weitere Saisonziele aus. „Wir müssen stabiler werden in Leistung und Ergebnis“, hat der Laupheimer Trainer klare Vorstellungen. Zudem müssen sich auch zwei, drei Stammspieler noch steigern, um der Mannschaft zu helfen. Die Spieler wissen schon selbst, wen ich meine“, wollte Fundel keine Namen nennen.

Problemzone Außenbahn

Besonders angetan war Fundel in der Vorrunde von Dario Nikolic, aber auch Robin Biesinger und Jonas Dress seien auf einem sehr guten Weg, abgesehen vom absoluten Leader des Teams, Julian Haug, der gemeinsam mit Julius Lense, Sascha Topolovac und Manuel Hegen eine wichtige Achse im Team bilde. Unverzichtbar seien natürlich auch die Tore von Simon Dilger. Nachholbedarf sieht der Trainer noch auf den Außenbahnen. Nach dem Weggang von Simon Hammerschmied und der Verletzung von Dominik Ludwig seien auf dieser Position ein paar Probleme aufgetaucht. Dennoch werde es laut Trainer in der Winterpause keine Zugänge geben. „Unser Kader ist stark genug, zudem haben wir auch im Bezirksligakader noch den einen oder anderen, der uns immer wieder helfen kann.“ Insofern ist Fundel positiv gestimmt, was die zweite Saisonhälfte anbelangt und setzt auch darauf, dass nach dem überraschenden Doppelrücktritt in der Vereinsführung bald wieder Ruhe und Gelassenheit einkehrt.