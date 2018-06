Olympia: Filho kommt – Hammerschmied geht

Der FV Olympia Laupheim rüstet sich weiter für die kommende Saison in der Fußball-Verbandsliga. Mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler Narciso Filho vom Landesliga-Absteiger TSG Ehingen hat Laupheim sich im Offensivbereich verstärkt.

Filho soll mit den bisherigen Stürmern Simon Dilger und Ivan Vargas Müller sowie dem schon bekannten Zugang Isaak Athanasiadis aus Reinstetten die Qualität im Angriffsspiel der Laupheimer erhöhen. „Ich denke schon, dass wir mit Filho einen sehr guten Mann verpflichten konnten, den auch andere Vereine haben wollten“, sagt der Sportliche Leiter des künftigen Verbandsligisten, Stefan Rampf. Zudem hat die Olympia den 26-jährigen Martin Aggeler vom Bezirksligisten TSV Erbach und den 20-jährigen Patrick Hanisch vom SSV Ulm 1846 II verpflichtet. Aggeler ist offensiver Mittelfeldspieler, Hanisch zentraler Stürmer. Insgesamt hat Laupheim bislang 15 Spieler für die neue Saison verpflichtet.

Verzichten muss Trainer Hubertus Fundel ab sofort auf Simon Hammerschmied. Der 23-jährige Stürmer wird den Verein verlassen, weil er sich beruflich in den Raum Stuttgart orientiert. „Verbandsligafußball in Laupheim ist so nicht mehr möglich für Simon“, bedauern Fundel und Rampf den Weggang sehr. Der Spielerpass von Hammerschmied, der seit der C-Jugend bei der Olympia spielt, wird zunächst in Laupheim bleiben. Hammerschmied wird sich keinem anderen Verein anschließen.

Möller nach Ringschnait

Ebenfalls die Olympia verlassen wird der bisherige Torwarttrainer Tom Möller. Möller wird in der neuen Saison Co-Trainer beim SV Ringschnait. Möller war in der abgelaufenen Saison verantwortlich für die Olympia-Keeper Julius Lense und David Wiget. (mam)