Olympia fährt ungefährdeten Derbysieg ein

Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Landesliga im Derby gegen den SV Dettingen einen klaren Sieg eingefahren. Mit 4:0 (2:0) gewannen die Blau-Weißen auf dem heimischen Kunstrasen vor 150 Zuschauern gegen den SVD. Damit bleibt die Olympia auf Tuchfühlung mit dem Tabellenführer FV Biberach, der zwar einen Punkt mehr, aber auch ein Spiel mehr, auf dem Konto hat.

„Pflichtaufgabe erfüllt.“ Mit diesem Resümee blickte Olympia-Trainer Stefan Wiest nach dem Abpfiff auf den deutlichen Sieg seiner Mannschaft. „Wir können schon nochmal besser spielen aber trotzdem haben wir es relativ seriös gemacht“, so Wiest. Die Gastgeber hatten sich eigentlich auf ein Geduldsspiel gegen tief stehende Dettinger eingestellt. Und tatsächlich konzentrierte sich der SVD vor allem zu Beginn auf die Defensivarbeit. Sonderlich viel Geduld musste die Olympia jedoch nicht aufbringen. Bereits in der sechsten Minute fand ein langer Ball Olympias Topstürmer Hannes Pöschl. Dieser nahm das Leder mit einem Kontakt aus der Luft, ließ SVD-Keeper Daniel Simmling aussteigen und schob aus 14 Metern zum 1:0 ein. „Gegen so einen Gegner ist das dann ein Genickbruch“, sagte Dettingens Spielertrainer Oliver Wild nach der Partie. Der nächste Nackenschlag ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Ein Freistoß von Hannes Pöschl in der 18. Minute aus 22 Metern und halblinker Position strich noch über die Latte. Als zwei Minuten später bei einer ähnlichen Standardsituation 20 Meter vor dem SVD-Gehäuse Olympias Dominik Ludwig antrat, landete der Ball dann im Netz. Ludwig zirkelte dabei den Ball über die Mauer und in die linke untere Torecke – 2:0. Aufseiten der Gäste gab es Protest gegen diesen Treffer, da Ludwig den Freistoß bereits kurz vor dem Pfiff des Unparteiischen getreten hatte. Schiedsrichter Stefan Müller blieb jedoch bei seiner Entscheidung und ließ das Tor gelten.

Trotz dieser zwei frühen Gegentreffer steckten die Gäste den Kopf aber nicht in den Sand und versuchten die Laupheimer schon relativ früh in ihrem Spielaufbau zu stören. „Vom Bewegungsablauf her war es heute besser als noch letzte Woche“, analysierte SVD-Coach Wild. Trotzdem gelang es den Dettingern in Durchgang eins nicht, eine nennenswerte Tormöglichkeit gegen die starke FVO-Abwehr herauszuspielen.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Hausherren so, wie sie schon in die erste Halbzeit gestartet waren. Bereits vier Minuten nach dem Wiederanpfiff fand ein Pass in die Spitze Olympias Marc Vogel. Dieser machte Tempo, ging an dem herauskommenden SVD-Torhüter Simmling vorbei und schob die Pille aus 15 Metern zum 3:0 ins Tor. Wenig später zog Vogel nach einer Passkombination im Mittelfeld aus 18 Metern ab. Dabei schoss er seinen Teamkollegen Hannes Pöschl an, der den Ball so abfälschte, dass Simmling keine Chance mehr hatte – 4:0 (57.).

Spätestens nach diesem Treffer war die Partie dann erledigt. Der SVD versuchte zwar weiter Schadensbegrenzung zu betreiben, konnte jedoch weiterhin kaum Torgefahr entwickeln. Die beste Chance in der Partie hatte Spielertrainer Wild, der einmal aus kurzer Distanz vor dem Tor zum Schuss kam, dabei den halbhohen Abpraller aber nicht richtig traf und das Leder so am FVO-Gehäuse vorbeischoss (52.). Die Gastgeber spielten ihrerseits mit deutlich geringerem Zug zum Tor als vor dem 4:0. „Spielerisch haben wir schon noch Luft nach oben, das wissen wir auch. Aber es ist immer schwierig, die Spannung zu halten, wenn das Ding dann gelaufen ist“, so Wiest. Nach dem Abpfiff blickte Wild realistisch auf die Partie zurück: „Unterm Strich war das heute eine klare Nummer, aber mit den schnellen Gegentoren in der ersten Halbzeit bin ich unzufrieden.“ Für den SVD wird es am kommenden Samstag nicht leichter. Die Dettinger empfangen nämlich den Tabellenführer FV Biberach (Anstoß: 15 Uhr).

Stefan Wiest war am Ende naturgemäß mit dem Ergebnis der Partie zufrieden: „Wichtig war, dass wir 4:0 gewonnen haben.“ Für die Olympia geht es am nächsten Samstag zum Tabellenneunten TSV Riedlingen (Anstoß: 15 Uhr).