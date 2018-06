Olympia-Coach Lemke nimmt Druck raus

Es ist fünf vor zwölf in Laupheim. Wenn nicht schon drei vor. Der FV Olympia steckt in akuter Abstiegsgefahr in der Verbandsliga und muss dringend Punkte holen. Realistisches Ziel kann eigentlich nur noch der Relegationsplatz sein. Welcher das ist, hängt noch von einigen offenen Fragen in der Oberliga ab. Auszugehen ist derzeit davon, dass der elfte Platz zu den Relegationsspielen gegen einen Landesligisten berechtigt. Davon ist die Olympia drei Punkte und zwei Plätze entfernt. Also ist noch alles drin. „Wir dürfen gegen Heidenheim nicht verlieren“, schraubt Laupheims Trainer Thomas Lemke die Erwartungshaltung bewusst zurück für das heutige Heimspiel gegen den Drittliganachwuchs des 1. FC Heidenheim (Anpfiff Samstag, 15.30 Uhr).

„Man muss gegen einen solchen Gegner auch mal mit einem Punkt zufrieden sein.“ Ob der am Ende reichen wird, ist offen. Das weiß auch Thomas Lemke, der immer noch an der Niederlage in Nehren zu knabbern hat. Auch wenn er keine Erklärung hat, warum seine Mannschaft bei einem sicheren Absteiger nach einer 1:0-Führung das Spiel noch aus der Hand gegeben hat. Nach dem Ausgleich habe das Team total verunsichert gewirkt und es gelang nichts mehr. Zudem hat die Olympia zwei weitere Hiobsbotschaften aus Nehren mitgebracht: Christian Glaser und Vitali Lasarev werden in den entscheidenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Glaser erlitt in Nehren einen Außenbandriss und wird mindestens drei Wochen ausfallen, bei Lasarev ist es ein Muskelfaserriss, der zu mindestens zwei Wochen Pause zwingt. „Das hat uns in dieser Phase gerade noch gefehlt“, nimmt es der Trainer mit Galgenhumor, zumal Philipp Birk-Braun (Rotsperre) und David Freudenmann (privat verhindert) ebenfalls nicht spielen können. Lemke wird so wieder auf Spieler aus dem Bezirksliga- kader zurückgreifen müssen, die auch im Saisonendspurt stecken. Georg Depperschmidt, Matthias Rehm und Isaak Athanasiadis werden – wie schon beim 2:1 gegen Aalen – im Kader sein und haben sogar wegen der Verletzungen Chancen, von Anfang an zu spielen.

Mit Heidenheim gastiert eine Mannschaft im Olympiastadion, die eigentlich ganz vorn mitspielen wollte, das aber nach der Heimniederlage gegen den FC Wangen wohl abgehakt hat. „Vielleicht kommt Trainerkollege Wolfram Eitel ja mit der A-Jugend nach Laupheim“, hat Lemke den Spaß noch nicht ganz verloren. Eitel, der in Stafflangen bei Biberach wohnt, ist hier kein Unbekannter ebenso wie Co-Trainer Hansjörg Honold und Stürmer Bastian Heidecker, die beide vor nicht allzu langer Zeit schon das blau-weiße Olympiatrikot getragen haben.