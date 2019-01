Offene Liste: Stadt soll Ratsmitgliedern bei Bedarf Babysitter zahlen

Die Gemeinderatsfraktion der Offenen Liste für Laupheim (OL) will beantragen, dass die Stadt Ratsmitgliedern bei Bedarf für die Zeit der Sitzungen zusätzlich zur üblichen Aufwandsentschädigung einen Babysitter bezahlt.

Einen entsprechenden Vorstoß kündigte die Fraktionsvorsitzende Anja Reinalter am Montag in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses an. Auf diese Weise könnten nicht zuletzt junge Eltern motiviert werden, für ein Ratsmandat zu kandidieren. Die Offene Liste möchte erreichen, dass die Babysitter-Regelung spätestens nach der Kommunalwahl im Mai greift.