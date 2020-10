Obersulmetinger Kinder feiern in zwei Gruppen ihre Erstkommunion

Jesus, erzähl uns von Gott! So hat das Motto der diesjährigen Erstkommunion in Obersulmetingen gelautet, die bedingt durch die Corona-Pandemie in zwei Gruppen unterteilt am Samstag und Sonntag, 3. Oktober, in Obersulmetingen gefeiert werden durfte.

Die insgesamt 14 Kinder freuten sich sichtlich, nun endlich ihre erste Kommunion in Empfang nehmen zu dürfen.

„Cantico“ und Musikverein umrahmen Feier

Pfarrer Andreas Ochmann hielt an beiden Tagen die Festgottesdienste und Dankandachten. Die musikalische Gestaltung übernahm dabei die Gruppe „Cantico“ zusammen mit Mitgliedern des Kirchenchores. Nach den Festgottesdiensten spielte der Musikverein Obersulmetingen sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Kindern jeweils ein Ständchen auf dem Schlosshof.

Das sind die Erstkommunionkinder

Folgende Kinder feierten ihre Erstkommunion in Obersulmetingen:

3. Oktober (auf dem Foto von links): Markus Scheffold, Alica Stühle, Emilie Berger, Ronja Süß, Luisa Fischer, Dominik Schiller, Hannah Frommann.

4. Oktober (auf dem Foto von links): Lara Stegmiller, Jana Laur, Jule Rauschtenberger, Jasmin Gretzinger, Benjamin Amann, Aaron Natter, Felix Hensinger.