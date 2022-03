Laupheim wählt einen neuen Oberbürgermeister - oder eine Oberbürgermeisterin. Sechs Kandidaten gehen um den Posten ins Rennen, fünf Männer und eine Frau. Gewählt wird am 27. März. Der Wahlkampf geht damit in die heiße Phase, die Bewerbungsfrist ist am 28. Februar ausgelaufen.

Stimmen Sie ab! Wenn heute OB-Wahl in Laupheim wäre, wen würden Sie wählen?

Sie sind noch unentschlossen? Hier finden Sie die Porträts der einzelnen Kandidaten.

Die Kandidaten: