OB-Wahl: Wie man in Laupeim jetzt noch Wahlunterlagen beantragen kann

Am Sonntag, 24. April, entscheidet sich, ob Ingo Bergmann oder Kevin Wiest Laupheims neuer Oberbürgermeister wird. Die Stadtverwaltung teilt nun mit, was für Wählerinnen und Wähler bei der OB-Wahl zu beachten ist und wo die vorläufigen Ergebnisse am Wahlabend live verfolgt werden können.

Wahlunterlagen bis Freitag abholen

So können Wahlberechtigte noch bis Freitag, 22. April, ihre Wahlunterlagen abholen. Das Wahlamt befindet sich im Rathaus im Zimmer 204 und ist an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahlunterlagen können bis Sonntag, 24. April, 18 Uhr, im Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Wahlberechtigte, die Briefwahlunterlagen beantragt, aber noch keine erhalten haben, können sich laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung bis spätestens Freitag, 22. April, 18 Uhr, beim Wahlamt melden.

Corona-Regeln im Wahllokal beachten

Wer direkt am Sonntag sein Kreuzchen setzen möchte, muss dabei die aktuell geltende Corona-Verordnung einhalten. Die Stadtverwaltung bittet darum, beim Betreten des Wahllokals eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Zudem bittet die Stadtverwaltung darum, dass die Wählerinnen und Wähler ihren eigenen Kugelschreiber für die Wahl mitbringen.

Offizielle Veranstaltung der Stadtt in der Friedrich-Uhlmann-Schule

Wie bereits beim ersten Wahlgang, gibt es auch am Sonntag eine öffentliche Veranstaltung der Stadt, bei der auch die vorläufigen Wahlergebnisse live auf eine Leinwand projiziert werden. Die Übertragung findet laut Mitteilung der Stadtverwaltung am 24. April in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule statt. Beginn der offiziellen Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Bei der Veranstaltung gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Demnach herrscht in den Räumlichkeiten zwar keine Pflicht mehr, eine FFP2-Maske zu tragen, die Stadtverwaltung bittet die Besucherinnen und Besucher allerdings, eine Maske zu tragen, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung keine Getränke ausgeschenkt werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Erste Ergebnisse ab 18 Uhr

Die ersten Ergebnisse werden laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung allerdings erst ab 18 Uhr am Wahlsonntag abrufbar sein, da erst ab diesem Zeitpunkt mit der Auszählung der Stimmen der Wählerinnen und Wähler begonnen wird.