OB-Wahl in Laupheim: Stimmen sind fast ausgezählt

Laupheim wählt seinen neuen Oberbürgermeister. Nachdem bei der ersten Wahl am 27. März keiner der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit errang, geht es heute in der Stichwahl um den Sieg: Kevin Wiest oder Ingo Bergmann werden die Stadt in Zukunft führen.

Bis das Ergebnis feststeht, müssen die Laupheimerinnen und Laupheimer aber noch zittern: Laut den ersten Hochrechnungen könnte es nicht knapper sein. Aktuell (18.43 Uhr) führt Wiest mit 50,1 Prozent, Bergmann liegt mit 49,7 Prozent direkt dahinter. 20 von 21 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.