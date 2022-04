OB-Kandidaten besuchen Demenz-Betreuungsgruppe Lichtblick

Die Wahlen beschäftigen Laupheim – auch bei den Gästen und Bewohnern im Seniorenzentrum Laupheim sind sie ein Thema. Jüngst lud Monika Adolph, die Pflegedienstleitung der Sozialstation Laupheim-Schwendi und Demenzlotsin, die beiden Kandidaten Ingo Bergmann und Kevin Wiest in die Betreuungsgruppe Lichtblick, für Menschen mit und ohne dementieller Erkrankung, ein.

Beide sagten spontan zu und verbrachten eine paar schöne Stunden mit den Senioren. Bei Frühstück und Mittagessen wurden Gespräche geführt. Die Kandidaten bekamen einen Einblick in die tägliche Arbeit der Fachkräfte und das ehrenamtliche Engagement der Helfer.

Es sei sehr wichtig, dass sich der neue Oberbürgermeister in Laupheim mit dem Thema Demenz auseinandersetze, betont die Demenzgruppe in einer Pressemitteilung. Es gebe aktuelle rund 200 000 an Demenz erkrankte Menschen in Baden-Württemberg alleine im Landkreis Biberach seien es rund 2500 Menschen und die Zahlen würden steigen. Die Stadt Laupheim beteiligt sich an der landesweiten Kampagne „Demenz im Quartier“. Demenz müsse viel mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken.