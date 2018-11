Nur Punkte zählen für die Olympia

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge will der FV Olympia Laupheim im letzten Spiel der Vorrunde in der Fußball-Verbandsliga beim VfB Neckarrems zumindest nicht verlieren. Das Spiel am Neckarremser „Hummelberg“ beginnt am Samstag um 14.30 Uhr.

Schon sechs Wochen ist es her, dass die Laupheimer einen dreifachen Punktgewinn feiern durften. Damals gewann die Mannschaft von Trainer Hubertus Fundel mit 4:1 deutlich beim FC Albstadt. Seitdem gelangen nur noch vier Unentschieden und bei der TSG Tübingen wurde mit 1:3 verloren. Unmittelbar damit verknüpft ist offensichtlich der verletzungsbedingte Ausfall von Torjäger Simon Dilger, der schmerzlich vermisst wird. „Dilger ist nach seiner Muskelverletzung wieder im Lauftraining, ob er nächste Woche in Hollenbach spielen kann, ist allerdings mehr als fraglich“, betont Laupheims Trainer Hubertus Fundel.

Doch nicht allein das Fehlen von Dilger hemmt momentan das Team der Blau-Weißen. Die erste Halbzeit des Heimspiels gegen Nagold war sehr schwach, auch davor gegen Calcio Leinfelden kam die Olympia nicht an die zuvor gezeigten Leistungen heran. Dennoch steht das Team nach wie vor auf Rang sechs genau in der Mitte der Tabelle. „Jeder Punkt ist wichtig im Kampf um den Klassenerhalt“, stellt Fundel klar. So sollten zu den bisherigen 22 noch der eine oder andere in diesem Jahr dazukommen. Anders gesagt sollte die Mannschaft in Neckarrems nicht verlieren, denn das Gastspiel in Hollenbach eine Woche später dürfte womöglich noch schwerer werden.

Neben Dilger wird auch Kapitän Sascha Topolovac wegen Urlaub fehlen. Offen ist noch der Einsatz von Narciso Filho, der während der Woche mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. So könnten Jan Neuwirth und Patrick Hanisch, die gegen Nagold beide für frischen Wind gesorgt haben, auf weitere Einsatzminuten spekulieren. Auch Manuel Hegen könnte zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen, weil er die Trainingswoche aus beruflichen Gründen verpasst hat.

Dem VfB Neckarrems wurde beim 0:3 am vergangenen Samstag in Essingen Anschauungsunterricht in Sachen Effizienz geboten. Eigene, durchaus vorhandene Torchancen wurden vergeben und der hoch gehandelte Gast nutzte seine Möglichkeiten eiskalt. Insofern ist ein Punktgewinn der Laupheimer durchaus im Bereich des Realistischen.