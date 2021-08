Nur der TC Doggenburg verhindert Meisterschaft der Herren 40 des TC

Die Herren 40 des Tennisclubs TC Laupheim haben die Vizemeisterschaft in der Oberliga Württemberg errungen. In der Sandplatzsaison 2021 mussten sie nur dem Top-Favoriten TC Doggenburg (Stuttgart) den Vortritt lassen.

Die von Altersklasse der Herren 30 zu den Herren 40 gewechselte Laupheimer Mannschaft hat dabei ihr Saisonziel erreicht und hätte unter normalen Umständen von der Spielstärke in der Oberliga sogar berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft gehabt. Doch Top-Favorit Doggenburg hatte in dieser Saison bei den Herren 40 große Kaliber aufgefahren: Gleich zweimal war für die Stuttgarter der ehemalige Tennisprofi Michael Berrer im Einsatz, der es 2010 sogar bis auf Rang 42 der Herren-Weltrangliste geschafft und im Jahr 2016 sein Karriereende noch mit der Deutschen Meisterschaft bei den Herren gekrönt hatte.

Beim TC Doggenburg gab es für die Laupheimer dann auch die einzige Saisonniederlage, wobei beim 3:6 mit etwas Glück sogar noch mehr drin gewesen wäre. In allen anderen Partien hatten die Spieler um Kapitän Hans-Dieter Fuchs die Nase vorne: Deutliche Siege gab es gegen den TC Sigmaringen 2, Oberteuringen und Bernhausen. Lediglich die Auftaktpartie beim TV Geislingen war beim 5:4 lange umkämpft. Die Laupheimer Mannschaft mit Ansgar Elbs, Frank Welser, Matthias Häußler, Hans-Dieter Fuchs, Christian Stolz, Matthias Lehmann und Bernd Geiselmann wurde auch diese Saison in drei Spielen wieder von ihrem Coach Cosmin Ritiu an der Spitzenposition unterstützt, Ondrej Fukala kam als Spitzenspieler einmal zum Einsatz. Die TCler sind bereits in der Kaderplanung für die nächste Saison und wollen 2022 wieder um die Meisterschaft in der Oberliga mitspielen.