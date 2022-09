Noch freie Plätze im Musikgarten

Die Musikschule Gregorianum hat für das Eltern-Kind-Programm Musikgarten noch Plätze frei. Das teilt die Stadt Laupheim mit. Am Mittwoch, 28. September, und Donnerstag, 29. September, beginnen die Kurse, bei denen Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren zusammen mit einem Elternteil in der Gruppe musizieren.

Die Kurse finden wöchentlich statt (10 mal 45 Minuten) und enden am 7. und 8. Dezember. Freie Unterrichtsplätze gibt es mittwochs um 10.15 Uhr und donnerstags um 10 Uhr, 10.45 Uhr und 14 Uhr.

Das Kursangebot Musikminis für Kinder von drei bis vier Jahren knüpft inhaltlich an die Eltern-Kind-Musikgruppe an, allerdings in einer Form, die für die Kinder ihrem Alter gemäß alleine zu bewältigen ist. Die Kurse finden wöchentlich statt (15 mal 45 Minuten) und enden am 1. und 2. Februar 2023. Freie Unterrichtsplätze gibt es mittwochs um 16.15 Uhr und donnerstags um 14.45 Uhr, 15.40 Uhr und 16.25 Uhr.