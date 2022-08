Noch bis 31. August für den Umweltpreis bewerben

Nachdem die Verleihung des Umweltpreises länger pausieren musste, vergibt die Stadt Laupheim dieses Jahr wieder den Preis. Dieser zeichnet konkrete Leistungen und Maßnahmen, die der Erhaltung natürlicher oder der Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen auf dem Gebiet der Stadt Laupheim und den Ortsteilen dienen, aus.

Die Preisvergabe ist an kein bestimmtes Thema gebunden; innovative Maßnahmen sind ausdrücklich erwünscht, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung. Wie vielfältig dies sein kann, lässt sich an den Gewinnerprojekten der vergangenen Jahre deutlich sehen. So wurden Projekte honoriert, die aktiv Wohn- und Lebensraum für Tiere schufen, wie etwa der Bau eines Mehlschwalbenhauses mit 24 Nistplätzen samt Schlammbereich oder der Bau eines Wildbienenhauses. Projekte, die der Sensibilisierung für Umweltthemen dienen, beispielsweise durch die Erstellung einer Informationswand oder der Durchführung einer Naturwoche in einem Kindergarten, können ebenso ausgezeichnet werden, wie besondere Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneinsparung sowie zur Vermeidung oder Verwertung von Abfällen.

Zur Bewerbung werden alle Maßnahmen zugelassen, die nicht länger als vier Jahre zurückliegen und die nicht bereits in den Vorjahren eingereicht wurden. Privatpersonen, Vereinigungen und Personengruppen, wie auch Firmen und Gewerbetreibende sowie andere Organisationen sind aufgefordert, ihre Beiträge einzureichen. Das Preisgeld ist auf 1500 Euro festgesetzt und kann auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden.

Die Bewerbung ist mit einem einheitlichen Bewerbungsbogen einzureichen. Bewerbungsschluss ist der 31. August, Bewerbungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen bei Jule Pfänder, Amt für Tiefbau und Umwelt der Stadt Laupheim, E-Mail jule.pfaender@laupheim.de oder Telefon 07392/70 41 51.