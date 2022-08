Nistkästen mit WLAN-Kamera für Kindergärten

Nistkästen hängen Menschen seit jeher an geschützten Plätzen auf, um Vögeln einen ungestörten Unterschlupf zu bieten. Doch was sich darin abspielt, bleibt der menschlichen Neugier meist verborgen. Nicht so bei den Nistkästen mit WLAN-Kamera, die die VR-Bank-Stiftung an 19 Kindergärten in der Region vergeben hat.

Als Sonderpreis der VR-Bank-Stiftung im Rahmen der VR-Förder-Aktion 2021 waren 15 solcher Nistkästen ausgeschrieben. „Wir haben uns dafür entschieden, dass alle Bewerbungen einen Zuschlag erhalten“, so Stiftungsvorsitzender Dieter Ulrich. Stellvertretend für die 19 Kindergärten fand nun die Spendenübergabe im Waldkindergarten Schelmengrund in Schönebürg statt.Dort hängt der Nistkasten zur großen Freude der Kinder bereits an der Schutzhütte. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt die Kindergartenleiterin Susanne Danner, und Andrea Denzel ergänzt erfreut: „Es haben sogar schon Meisen darin genistet.“

Für diesen Sonderpreis hatte sich die VR-Bank-Stiftung wegen des pädagogischen und ökologischen Nutzens entschieden: „Über die Kamera erhalten die Kinder Einblicke in das Vogelleben während der Brutzeit und der Aufzucht der Jungen. Dabei lernen schon die Kleinsten verschiedene Vogelarten und deren Verhaltensweisen kennen“, sagt die stellvertretende Stiftungsvorsitzende Marion Fakler. Neben der Bruthilfe bieten die Nistkästen in den Wintermonaten Schutz vor Kälte. Nicht nur Vögel, sondern auch kleine Säugetiere und Insekten freuen sich über einen Unterschlupf. Die Tiere werden durch die Kamera weder gestört noch am Brüten gehindert.