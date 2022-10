Nisthilfen für Konkurrenz der Saatkrähe

Die Kommunen Riedlingen, Laupheim und Bad Waldsee trafen sich Mitte Oktober zum vierten Mal, um über die gemeinsame Krähenproblematik zu beraten. An diesem Treffen nahmen auch Laupheims Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind sowie Ulrike Stöhr vom Amt für Tiefbau und Umwelt teil. Wie die Stadtverwaltung Laupheim schreibt, stellte dabei die Abteilung Grünflächen aus Bad Waldsee einen weiteren Lösungsansatz speziell für die Stadt Bad Waldsee vor.

Demnach werden dort in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde Ravensburg und Experten des BUND in den nächsten Wochen speziell Ansitze und Nisthilfen für die natürlichen Konkurrenten der Saatkrähen angebracht. Dadurch soll eine natürliche Revierkonkurrenz ermöglicht und auf diese Art und Weise gegen die ständig steigende Zahl der Tiere vorgegangen werden. Eine weitere Maßnahme sieht vor, dass zusätzlich sogenannte Marderbrücken, den Mauswieseln und den Mardern der Zugang in die Baumkronen erleichtern sollen.

Neben der jeweiligen Situation vor Ort wurde auch über die verschiedenen Herausforderungen sowie Lösungsansätze gesprochen. So werden in Laupheim und Riedlingen weiterhin andere Ansätze verfolgt. Die Problematik ist aber in den Städten durchaus verschieden, was jedoch die Chance bietet, in den nächsten Monaten den besten Maßnahmen-Mix zu erarbeiten. „Dieser enge und rege Austausch zwischen den Städten ist äußerst bedeutsam. Denn auch wenn sich die Situation vor Ort unterscheidet, werden dabei wichtige Impulse und Möglichkeiten aufgezeigt, die bei dieser Thematik weiterhelfen könnten“, sagt Eva-Britta Wind.

Auch der Landesbauernverband und der Landesjagdverband waren anwesend und haben sich fachlich konstruktiv in die Debatte eingegliedert, heißt es in der Mitteilung. Ein betroffener Landwirt stellte seine Situation im Raum Laupheim dar. Ganze Abschnitte seiner Saatflächen werden von den Saatkrähen abgeräumt. So entstehe erheblicher finanzieller Schaden durch Saatgut und Ernteverlust. Der Landesjagdverband wies nochmals auf das Jagdrecht und die Problematik beim Unterscheiden der bejagbaren Rabenkrähen und der nicht bejagbaren Saatkrähe hin.

Alle diskutierten Ansätze sollen schnell umgesetzt werden. Wichtig sei allerdings, dass auch die Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisiert werden. So sei es generell ganz wichtig, Fütterungen dringend zu unterlassen und potenzielle Nahrungsquellen zu vermeiden.