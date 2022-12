Nikolaus im Adrenalinfieber beim Judoturnier in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass der Nikolaus nicht nur Ruhe und Besinnlichkeit mag, sondern durchaus auch an Action und Sport interessiert ist, hat er am Samstag, 3. Dezember, in Biberach bewiesen. Nach einer coronabedingten Durststrecke fand dort das traditionelle Nikolausturnier der Judoka statt, bei dem auch der TSV Laupheim mit acht Kämpfern vertreten war. Für sechs davon war es die erste Turniererfahrung.

Die Laupheimer Judoka Jack McCulloch und Samuel Juhas gingen in der Gewichtsklasse bis 25 kg der Jungen an den Start. Besonders spannend war die Begegnung der beiden Vereinskollegen. Hier gelang Samuel Juhas zwei Sekunden vor dem regulären Wettkampfende der entscheidende Wurf für den Sieg. Bei den Kämpfen um die ersten beiden Plätze musste Samuel Juhas jedoch kampflos aufgeben, da er gesundheitlich angeschlagen war. Beide Judoka erreichten Platz drei.

Alma Pfeil und Elisabeth Müller traten in der Gewichtsklasse bis 25 kg der Mädchen an. Den ersten Kampf konnte Alma Pfeil mit zwei Würfen bereits in der ersten halben Kampfzeit für sich entscheiden. Im zweiten Kampf traf sie auf ihre Trainingspartnerin Elisabeth Müller, die sie mit einem Wurf und einem anschließenden Haltegriff, besiegen konnte. Alma Pfeil konnte sich damit den ersten Platz sichern. Elisabeth Müller erreichte den dritten Platz.

In der Gewichtsklasse bis 35 kg der Mädchen kämpften Emilia Juhas und Therese Pfeil. Beide konnten ihre ersten beiden Kämpfe souverän und frühzeitig für sich entscheiden. Im anschließenden Kampf um Platz eins kämpften die Vereinskolleginnen schließlich unerbittlich gegeneinander. Letztendlich konnte Emilia Juhas den Kampf vorzeitig durch einen sauber ausgeführten Wurf O-goshi für sich entscheiden. Therese Pfeil erreichte Platz zwei.

Karim El Omari, der in der Gewichtsklasse bis 42 kg kämpfte, konnte seine drei Kämpfe jeweils für sich entscheiden und schaffte dies bereits vor Ende der regulären Wettkampfzeit. Er sicherte sich damit einen Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen. In der Gewichtsklasse ab 55 kg kämpfte Matys Montel. Mit vier Begegnungen hatte er von allen Laupheimern die meisten Kämpfe zu bewältigen. Er gewann diese ebenfalls alle souverän und erreichte den ersten Platz.

Zum Abschluss des sehr gut organisierten Turniers, überreichte der Nikolaus Urkunden und zusätzlich – als Dank für den sportlichen Einsatz – ein vorzeitiges Nikolausgeschenk.