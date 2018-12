„Night of Voices“ beschert 7000 Euro für den Kinderschutzbund

Noch ist nicht ganz Weihnachten, doch für den Kinderschutzbund Laupheim ist schon Bescherung: Diese Woche wird der Erlös aus der Benefiz-Veranstaltung „Night of Voices“ an den Verein überwiesen, ganze 7000 Euro.

Am vergangenen Sonntag hat die Laupheimer Künstlerin Regine Roggenstein zum zweiten Mal zur „Night of Voices“ ins Kulturhaus eingeladen. Bei dieser standen die Stimmen der Akteure ganz im Vordergrund, die Instrumentierung trat zurück.

Ausverkauftes Haus

Vor ausverkauftem Haus traten neben Regine Roggenstein und Stargast Kevin Tarte weitere musikalische Freunde der Sängerin auf und präsentierten eine Mischung an Liedern, die zu Herzen gehen.

Die Künstler traten unentgeltlich bei der „Night of Voices“ auf; lediglich Kevin Tarte erhielt eine – wegen des guten Zwecks – kleine Gage. Abzüglich aller Fixkosten blieben so 6500 Euro an Einnahmen, welche die „Kanzlei im Steinerhaus“ auf 7000 Euro aufstockte. Dieser Betrag wird nun an den Kinderschutzbund Laupheim überwiesen.

„Ich freue mich sehr“, sagt die Organisatorin Regine Roggenstein. „Mein Dank gilt allen Beteiligten, auch Speedy Rantos und seinem Team und natürlich dem Team des Kulturhauses.“