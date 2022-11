Niederlage der Volleyball-Herren des TSV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. Oktober traten die Volleyball-Herren des TSV Laupheim gegen den VfP Ulm 2 auswärts an. Im ersten Satz holten die Laupheimer nach einem großen Rückstand gut auf, mussten diesen aber trotzdem mit 23:25 an die gegnerischen Ulmer abgeben. Durch leichte Defizite in der Annahme aufseiten des TSV Laupheim und starke Aufschläge der Ulmer gingen trotz sehr guter Blockarbeit der Laupheimer Herren die weiteren zwei Sätze ebenfalls an den VfB Ulm 2 mit jeweils 23:25. Somit gewannen die Gegner aus Ulm das Spiel mit 3:0 gegen die Volleyballer des TSV Laupheim. Foto: TSV Laupheim Volleyball