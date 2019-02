Nicoline Häußler leitet jetzt die Kinderfeuerwehr

Andreas Häußler, Leiter der ersten Kinderfeuerwehr im Landkreis, hat das Amt an seine Tochter Nicoline Häußler übergeben. Auch im Schülerspielmannszug hat es einen Wechsel gegeben. Zudem waren Wahlen ein Thema der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Laupheim.

Die Jugendfeuerwehr umfasst die drei Gruppen Kinder, Technik und Musik mit insgesamt 72 Mitgliedern –51 Buben und 21 Mädchen –, wie Jugendwart Florian Alt am Samstagabend ausführte. Insgesamt 17 Betreuer sind in der Jugendfeuerwehr aktiv. Im vergangenen Jahr hat ein Großteil der Kinder und Jugendlichen am Bezirkszeltlager in Sießen teilgenommen. Ein weiterer Höhepunkt war ein Ausflug in den Freizeitpark nach Tripsdrill, der trotz eines Unfalls auf dem Hinweg zum Erfolg wurde. Mit dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt und der Bewirtung einer Kinder-Abo-Veranstaltung kommt regelmäßig Geld in die Kasse der Jugendfeuerwehr, berichtete Alt.

Andreas Häußler erinnerte in seiner Rede an die Anfänge der Laupheimer Kinderfeuerwehr, der ersten im Landkreis Biberach. Mit 15 Kindern wollte man starten, doch am Infoabend war der Saal voll. Heute kümmern sich fünf Betreuer um 25 Kinder, 20 Prozent davon sind Mädchen. Die Warteliste ist lang, berichtete Häussler. Neben Spiel und Spaß haben die jungen Wehrleute Gelegenheit, sich auf die Prüfung zur „Jugendflamme“ vorzubereiten und diese abzulegen. Zum Fünfjährigen geht es im April ins Floriansdorf in der Nähe von Berlin, wo die Kinder ein spannendes Programm erwartet.

Häußler bleibt der Kinderfeuerwehr zwar als Betreuer erhalten, den Stab hat er aber bereits an seine Tochter, die Erzieherin Nicoline Häußler, übergeben. Ihre Stellvertreterin ist Sonja Mast.

Neue Leiterin des Schülerspielmannszugs ist Selina Krug, die das Amt bereits 2018 von Svenja Müller übernommen hat. Stellvertreterin ist Lea Müller. Das Programm für 2019 ist beachtlich. Der Spielmannszug feiert heuer 70-jähriges Bestehen. Neben den Auftritten beim Heimatfest und auf dem Bächtlesfest ist ein Festtag für 21. Juli geplant. Die 20 jungen Musiker üben bereits neue Stücke. Morri Rieger, langjähriger Förderer und selbst Gründungsmitglied nach dem Zweiten Weltkrieg, möchte zum Jubiläum eine Münze prägen lassen.

Jörg Fischbach als Leiter der Abteilung Technik berichtete von 22 feuerwehrtechnischen Übungen im vergangenen Jahr, die die Jugendlichen fit machten für die aktive Wehr. Fünf junge Männer sind zu den Erwachsenen gewechselt. Aktuell betreuen Fischbach und sein Stellvertreter Marc Neubrand 17 Jugendliche. Neun erhielten 2018 die Leistungsspange, die höchste Auszeichnung, die Mitglieder einer deutschen Jugendfeuerwehr erreichen können. Neben weiteren kameradschaftlichen Treffen bewiesen sich die Laupheimer beim Sportpokal der Kreisjugendwehr und betreuten am „Blaulichttag“ im Laupfrosch-Programm die teilnehmenden Kinder.

Unter den Augen von Wahlleiter Andreas Bochtler, Kommandant der Laupheimer Feuerwehr, haben die Kinder und Jugendlichen in geheimer Wahl ihren Jugendwart Florian Alt und dessen Stellvertreter Jörg Fischbach in ihren Ämtern bestätigt. Alle Mitglieder, die fleißig an den Übungen beziehungsweise Proben teilgenommen hatten, erhielten ein Badetuch, das sie sicher beim Kreiszeltlager in Bad Schussenried Anfang August gut gebrauchen können.