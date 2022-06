Nico Fundel wechselt zum FV Illertissen

Mit Nico Fundel wechselt ein weiteres Talent aus der Region zum Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. Das teilt der FVI mit. Der 21-jährige Laupheimer spielte zuletzt beim FC Memmingen, absolvierte dort 27 Regionalliga-Spiele und war davon 20 Mal in der Startformation. „Nico ist in der Defensive einsetzbar und ein Spieler, der durch seine spielerische Klasse, Ruhe am Ball und Übersicht überzeugt“, beschreibt Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler die Stärken des Zugangs. In der Jugend spielte Nico Fundel drei Jahre beim FC Augsburg und zwar in der Jugend-Bundesliga. „Ich bin bereit für eine neue Herausforderung und davon überzeugt, zusammen mit dem FV Illertissen, an dieser auch zu wachsen, um persönlich den nächsten Schritt gehen zu können“, sagt Nico Fundel zu seinem Wechsel.