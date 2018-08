Nicht der „Hasen“ gibt der Hasenstraße ihren Namen

Laupheimer Straßennamen haben Geschichte – und erzählen Geschichten. Rolf Müller vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Laupheim (VVL) hat dazu jüngst bei der Hauptversammlung des VVL einen spannenden und unterhaltsamen Vortrag gehalten und diesen der „Schwäbischen Zeitung“ zur Verfügung gestellt. Daraus wurde nun ein Mehrteiler, den wir in den nächsten Wochen in loser Folge veröffentlichen. Zum Auftakt erklärt Müller unter anderem die einstige Teilung der Stadt in Klein- und Großlaupheim.

Laupheim wurde schon im Jahre 778 erstmals urkundlich erwähnt und ist diesbezüglich die älteste Gemeinde im ganzen Landkreis Biberach. Schon früh gab es Orts- und Lagebezeichnungen – für Berge, für Gewässer wie Bäche und Weiher, für Fluren, Wälder, Riede und natürlich auch für Wohnplätze wie Höfe, Weiler, Dörfer und Städte und deren verbindende Elemente wie Straßen und Wege, Furten, Brücken und Stege. Und selbstverständlich hatten auch die innerörtlichen Wege und Gassen Bezeichnungen.

Wann unsere Kirch’ entstand, ist unbekannt. Sie ging zwischen 746 und 926 an das schon 661 erwähnte, im Elsass gelegene Kloster Weißenburg über, dabei erhielt auch die Laupheimer Kirche das Patrozinium des Klosters, Petrus und Paulus. Unsere Kirche wird allerdings schon 851 erstmals urkundlich erwähnt, und so dürfte die Straßenbezeichnung Kirchberg mit eine der ältesten sein.

Im Jahr 1434 bekam der Ortsherr Burkhart von Ellerbach auf dem Reichstag zu Ulm von Kaiser Sigismund das Recht verliehen, am Montag einen Wochenmarkt und am St. Gallentag einen Jahrmarkt abzuhalten Der Platz unterhalb der Burg und Kirche, auf dem die Märkte stattfanden, wurde somit der Marktplatz.

Innerörtliche Wege wurden vermutlich häufig nach dortigen Anwohnern benannt; so ist in Urkunden von 1481 eine Kogengasse und eine Hans-Ritter-Gasse erwähnt. Um welche Gassen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Durch den Umstand, dass ein anderer oder neuer Anwohner bedeutender war, änderten sich diese Gassenbezeichnungen immer wieder.

Die Welschen Höfe, früher „Bei den Welschen“ bezeichnet, waren ein Hofgut, das schon im frühen Mittelalter erwähnt wird. Seine Geschichte nähers zu erläutern, würde den Platzrahmen sprengen.

Groß- und Kleinlaupheim

1621 wurde Laupheim in Groß- und Kleinlaupheim geteilt. Ernst Ludwig von Welden zu Kleinlaupheim erbaute dann oberhalb des linken Rottumufers ein hufeneisenförmiges Schloss. Von da an wurde diese Anhöhe als Schloßberg bezeichnet. Vermutlich war die dortige Ansiedlung von Bauernhäusern vordem das in Urkunden vorkommende Hochlaupheim. Schon ab 1400 erscheinen in den Urkunden Bezeichnungen wie das größere und das kleinere Dorf sowie Unterlaupheim und Hochlaupheim.

In den Heimatbüchern wird fälschlicherweise Kleinlaupheim oft als die Siedlung links der Rottum oder zumindest entlang der Rottum beschrieben. Das wäre eine sehr ungerechte Teilung bei der Verlosung der Erbteile anno 1621 gewesen. Die Grenzziehung erfolgte vollkommen anders. So gehörte zum Beispiel das Wirtshaus zum Mohrenkopf, wo heute der Kebab Efsane an der Ulmer Straße steht, noch zu Kleinlaupheim. Als das Kleinlaupheimer Schloss 1845 Oberamtssitz wurde und kein Schloss mehr war, wurde die Anhöhe nur noch „Auf dem Berg“ genannt.

Die älteste Ansicht Laupheims ist auf dem Altarbild aus dem Jahre 1726 abgebildet. Dieses Bild befindet sich in der Laupheimer Stadtpfarrkirche. Darauf sind der Kirchberg, der Marktplatz, die Lange Gasse, die Mittelgasse, die von Ulm nach Biberach durch den Ort verlaufende Reichs- oder Heerstraße, die Haasengasse und mehrere kleine Gässchen erkennbar. Die Lange Gasse hat ihren Namen wohl von der Form her und die Mittelgasse von ihrer zentralen Lage im Ort.

Die Haasengasse, früher mit zwei aa geschrieben, ist nach der Familie Haas benannt. Anno 1500 saß auf dem Hof des Kirchenbauern auf dem Kirchberg – heute Gründler – ein Joß Haß. Dessen Garten ging bis an die unten am Hang verlaufende Gasse, weshalb sie Haasengasse genannt wurde. 1831 wurde an der Ecke Haasengassse/Marktplatz eine Weinstube eröffnet mit dem Namen „Zum Hasen“. Und nun meinen viele, die Hasenstraße sei – wie die Aststraße, Rabenstraße, Radstraße, Sternstraße usw. – nach dem anliegenden Wirtshaus benannt. Kein Wunder, nachdem inzwischen der Straßenname fälschlicherweise nur noch mit einem A geschrieben ist.

Der ghettoartige Judenberg entstand erst nach 1730 durch die Ansiedlung von auswärtigen Landjuden durch die Ortsherrschaft. Zeitweise hieß der vordere Teil Judenhof und später Vorderer Judenberg zur Unterscheidung vom Hinteren Judenberg. Früher gehörten auch Gebäude westlich der Judengasse (Kapellenstraße) zum Judenberg, wie das Wirtshaus „Zum Rad“, das im 18. Jahrhundert und anfang des 19. Jahrhunderts eine jüdische Wirtschaft war.