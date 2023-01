Mit vielen Bildern: Das war der Neujahrsempfang von Stadt und Bundeswehr

Rückblick, Ausblick und ein ganz irdischer Blick zu den Sternen und zurück: Der Neujahrsempfang der Stadt Laupheim und der Bundeswehr im Laupheimer Kulturhaus ist traditionsgemäß ein Abend des Danks und des Austauschs in lockerer Atmosphäre. Am Donnerstag stand der Jahresauftakt ganz im Zeichen der Luft- und Raumfahrt und ihrer Errungenschaften für irdische Belange.

Ein Abend zum Abheben

Den passenden Auftakt zwischen Himmel und Erde machten Uli Hagel am Flügel und Sängerin Regine Roggenstein, die anschließend charmant durch den Abend führte. Roggenstein versprach dem Publikum „einen Abend zum Abheben in Luftraum, in den Weltraum, um weich wieder auf dem Stuhl im Kulturhaus zu landen“.

Hier schloss sich auch der Oberbürgermeister an. „In Laupheim wird gerne nach den Sternen gegriffen“, bemerkte Ingo Bergmann in seiner Rede vor rund 500 Gästen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Bundeswehr. Als zukunftsgewandter Mensch wolle er jedoch lieber einen Ausblick als einen Rückblick geben. „Denn in Laupheim und den Ortsteilen wird sich im kommenden Jahr einiges bewegen.“

Produzentenpreis mit neuem Termin und Programm

Mit Verweis auf Hollywood-Gründer Carl Laemmle, ohne den es zumindest im Film wohl keine Stars und Sternchen gegeben hätte, kündigte Bergmann einige Neuigkeiten für den Carl-Laemmle-Produzentenpreis an. Dieser werde dieses Jahr im Mai anstatt im März verliehen und soll erstmals in ein buntes Programm eingebettet werden. „Es ist geplant, dass Carl Laemmle zu Ehren, sich eine ganze Woche um ihn, den Film und die Kultur drehen soll“, sagte Bergmann. „Die Bürgerinnen und Bürger können so stärker miteinbezogen werden.“

In Sachen Zukunftsprojekte der Stadt spannte Bergmann den Bogen von dieser „kulturellen Sternstunde“ über die neuen Räumlichkeiten der Volkshochschule bis zur neugestalteten Dauerausstellung im Museum zur Geschichte von Christen und Juden, die gemeinsam mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg erarbeitet wird.

Wo Laupheim 2023 anpacken will

Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit Laupheims verwies der OB auch auf den geplanten Ausbau von Planetarium und Schülerforschungszentrum sowie den Sanierungen und Baumaßnahmen am Schulcampus und den Sporthallen. „Und endlich tut sich auch was beim Breitbandausbau, auch in den Teilorten – ein wichtiger Schritt in die Gegenwart“, sagte Bergmann.

Oberbürgermeister will nicht über Krisen sprechen

Er habe bewusst vermieden über Krisen und Kriege zu sprechen. Doch weder wegsehen, den Pausenknopf drücken oder Vorspulen sei möglich. „Es gibt keinen Grund zu verzagen“, befand der Oberbürgermeister. „Es ist unsere Zeit – die wir uns zwar nicht aussuchen können, aber gestalten.“ Er berief sich dabei auf „ureigenste Laupheimer Tugenden“, aber auch auf die enge Verzahnung von städtischer Zivilgesellschaft, dem Bundeswehrstandort und dem Hubschraubergeschwader 64, das gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Empfang ausrichtete. Mit Blick auf den „Oldtimer CH-53“ überreichte der Oberbürgermeister seinem Mitgastgeber Oberst Christian Mayer das passende Autokennzeichen mit dem H. „Die CH-53 steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Treue – Werte die Laupheim auch mit der Bundeswehr verbindet.“

Spannender Einblick in die Forschung

Einen spannenden Einblick in seine Arbeit und Forschung in der Luft- und Raumfahrtmedizin gab Professor Rafael Schick, Generalarzt a.D. und früherer Leiter des Zentrums für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe in Köln. In seinem Vortrag nahm der gebürtige Laupheimer das Publikum mit in die Arbeit der Fliegerärzte. Diese sei weit mehr als ein Nischenfach, sondern ein interdisziplinäres Fachgebiet. Der Mitflug im Cockpit gehöre für ihn dazu. Denn: „Der Fliegerarzt fliegt mit – bei jeder Gelegenheit, im Einsatz und bei Übungen.“ Er verwies auch auf die aktuelle Forschung zu Laserattacken im Flugverkehr oder auch mit Blick in den Weltraum zu Themen wie Weltraumtourismus, künftige Marsmissionen oder der Mondkolonisation. „Die Zukunft hat längst begonnen“, sagte Schick. „Wir haben hier den Fuß in der Tür.“

Wo Weltraumforschung auf ganz irdische Anwendungsbereich trifft, erläuterten in einer Gesprächsrunde Anna-Lisa Schneiderhahn vom Fitnesszentrum Vivid Plus, Rolf Stökler vom Planetarium und Schülerforschungszentrum und Feuerwehrkommandant Andreas Bochtler. So berichtete Bochtler, wie die Laupheimer Feuerwehr moderne Drohnen mit Wärmebildkameras einsetzt. Und warum bei jedem Einsatz im Luftraum über Laupheim dafür Absprachen mit dem Tower-Personal am Flugplatz notwendig sind.

Weltraumwissenschaft mit irdischem Nutzen

Stökler erklärte, warum er Grundlagenforschung im All für notwendig hält und welche Vorteile diese auf der Erde bringt. „Aktuell fliegt eine Nasa-Drohne auf dem Mars, in einer Atmosphäre wie bei uns auf 7000 Metern“, erklärte Stökler. Dies versuchten seine Schüler in kleinen Forschungsprojekten zu simulieren. Künftigem Leben auf dem Mars maß er da wenig Chancen zu: „Die Antarktis ist dagegen echt ein lebensfreundlicher Ort.“ Schneiderhahn arbeitet in ihrem Studio mit einer Anwendung, mit der auch Astronauten im Weltall trainieren: der Elektro-Myo-Stimulation, kurz EMS. Hier wird die Muskulatur mit Reizstrom stimuliert. „Das ist effektiv für Leistungssportler oder auch für Sportmuffel“, sagte Schneiderhahn.

„Wenn der Mayer auf der Bühne steht, ist die Zeit nicht mehr fern, draußen ein Bier zu trinken. Ich möchte es bei dieser Tradition belassen“, eröffnete Oberst Christian Mayer, Kommodore des HSG 64, seine kurzweilige Rede. Mit Blick auf den Start von Ingo Bergmann als Amtsverweser „bin ich dankbar, dass ich nur der Standortälteste bin“, meinte Mayer nicht ganz ernst gemeint. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, die sich unter dem neuen OB, der als Wehrpflichtiger in der Luftwaffe gedient habe, noch einmal vertieft habe. „Sie haben mir gezeigt, dass Sie hinter der Bundeswehr und dem HSG 64 stehen“, so Mayer.

Oberst Mayer blickt auf veränderte Sicherheitslage

Mayers Rede hatte aber auch einen ernsten Hintergrund. In diesen Zeiten sei höchste staatliche Resilienz gefordert, das habe spätestens der 24. Februar 2022 gezeigt. „Wir leben in einer Zeitenwende, deren finale Ausprägung können wir noch nicht erahnen“, sagte Mayer. „Spätestens mit diesem Krieg wird klar: Bündnis - und Landesverteidigung sollten wieder an Relevanz gewinnen.“ Er verschwieg dabei nicht die massiven Lücken in der Bundeswehr. „Die Bundeswehr wurde kaputtgespart“, so Mayer. „Die 100 Milliarden Sondervermögen oder je nach Betrachtungsweise Sonderschulden, können nur ein Anfang sein.“ Er bezeichnete die Einsatzfähigkeit als Qualitätsfaktor , „ohne Sicherheit ist die Zukunft fraglich“.

Der Kommodore kündigt seinen Abschied an

Mit Verweis auf eine sonnige Neujahrswanderung bei 20 Grad auf den Grünten mit vielen glücklichen Menschen in der Sonne sprach Mayer vom „Privileg: Frieden, Einigkeit, Recht und Freiheit. Lassen Sie uns für diese Werte einstehen, ringen und darum kämpfen. Jeder wie er kann, für Deutschland unsere gemeinsame Heimat“.

Für Christian Mayer ist das Jahr 2023 zudem ein Jahr des Abschieds und Neuanfangs. Er gab bekannt, dann er am 6. April das Kommando des HSG 64 abgeben wird, um für ein Jahr in Montgomery, Alabama,erneut zu studieren. Vor der Abend im Foyer in lockerer Atmosphäre ausklang, verabschiedete sich Mayer grad heraus mit einem oberbayerischen „Vergelt’s Gott“.