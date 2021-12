Neues Testzentrum öffnet am Laupheimer Kulturhaus

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden auch im Testzentrum am Mobipark wieder Coronatests ohne Termin angeboten. Die Testzeiten sind dabei Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr, sowie Samstag und Sontag von 14 Uhr bis 18 Uhr. Ebenso werden am 24. Dezember von 10 Uhr bis 14 Uhr Testungen angeboten. Alle Informationen rund um dieses Testangebot finden sich auf

Am heutigen Freitag, 10. Dezember 2021, öffnet am Kulturhaus in Laupheim ein neues Drive-In-Testzentrum. Mit dem neuen Angebot wollen die Betreiber auf die hohen Nachfrage nach Corona-Tests reagieren. Doch die Eröffnung einer neuen Station bringt auch Hürden mit sich.

Andreas Buck, Inhaber der Neuen Apotheke und der 7 Schwaben Apotheke in Laupheim, stellt sich mit Svenja Walter und Marcel Schick der Herausforderung und erweitert das Testangebot in der Umgebung.

Personalverwaltung, Örtlichkeit, Logistik, Infrastruktur – das seien alles Dinge, die bei einer neuen Teststation zu beachten seien. „Die App von Herrn Schick und die Erfahrung von Frau Walter als Testzentrumsleiterin sind eine große Hilfe. Ohne sie hätte ich das Projekt nicht realisieren können“, sagt Buck auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Software erleichtere die Anmeldung und die Erfahrung von Mitarbeitern sei viel wert, so Buck.

Schulungen für Personal

„Täglich hören wir von den langen Schlangen vor den Testzentren, den langen Wartezeiten und den knappen Terminen. Wir wollen unseren Beitrag leisten und dabei helfen, die Inzidenzzahlen zu senken und schnellstmöglich zur Normalität zurückzukehren.“

Momentan finden mehrere Schulungen in Arztpraxen statt, erklärt Buck weiter. „Das Personal an den Stationen muss entsprechend ausgebildet. Der Test soll schließlich richtig und so angenehm wie möglich gemacht werden. Letztlich hat auch das eine Auswirkung darauf, wie oft ein Mensch sich testen lässt.“

Öffnungszeiten werden an Bedarf angepasst

Inzwischen seien bereits mehr als 20 Personen als Testpersonal eingestellt und die Bewerbungszahlen steigen. Dabei greife man aber auch auf Personal zurück, welches bereits ausgebildet ist und Erfahrung hat. Man könne bis zu 90 Tests pro Stunde anbieten – dienstags und freitags von 6 bis 10 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr. „Wir wollen unsere Öffnungszeiten schrittweise an die Nachfrage der Bevölkerung und unsere Möglichkeiten anpassen“, erklärt der Apotheker. „Die Anmeldung geht ganz unkompliziert online. Für Leute ohne mobiles Endgerät bieten wir aber auch eine Terminvergabe vor Ort an.“ In den Apotheken könne man keine Termine machen, betont Buck. Dort müsse man sich gerade um andere Themen kümmern.

Andreas Buck ist sich sicher, dass das Testzentrum gut frequentiert wird. „Wir sind überzeugt, der Bedarf ist im Moment da – für wie lange, das kann vermutlich Niemand sagen.“