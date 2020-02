Neues Spielsystem im Mittelpunkt

Das neue Spielsystem, das der Württembergische Fußballverband (WFV) im Nachwuchsbereich einführt, hat im Mittelpunkt des Halbzeitstaffeltags gestanden. Diesen hatte der Bezirk Riß im Vereinsheim des FV Olympia Laupheim veranstaltet.

Wie Bezirks-Jugend-Spielleiter Leonhard Bauer erklärte, wird es künftig im A-, B- und C-Junioren-Bereich eine Verbandsstaffel, drei Landesstaffeln und neun bezirksübergreifende Regionenstaffeln geben. Bereits in der laufenden Saison 2019/20 qualifizieren sich die Teilnehmer für die Verbands- und Landesstaffeln, die dann in der neuen Saison starten. Zur Spielzeit 2021/22 wird dann das System komplett umgestellt sein.

Bei den D-, E- und F-Junioren sowie den Bambini bleibt es beim bisherigen Spielmodus auf Bezirksebene. In diesen Altersklassen gibt es weiter genügend Nachwuchskicker wie Bezirksjugendleiterin Heidi Münch berichtete. Für die F-Junioren und Bambini – in diesem Bereich sucht der Bezirk weiter einen Spielleiter – hat es einen Willkommenstag gegeben. Bei den Kleinsten kommt es auf die Spielfreude an. Es wird eine Turnierform gespielt, in der drei gegen drei Spieler antreten, ohne Schiedsrichter. Dabei regeln die Spieler alles selbst – wie früher auf dem Bolzplatz. Eine Ergebnismeldung ist nicht gewünscht. „Hier ist ein Umdenken erforderlich“, so die Verantwortlichen.

Bei der Veranstaltung in Laupheim wurden auch die Staffeleinteilungen für die Rückrunde bekanntgegeben sowie die Spieltermine festgelegt.