Neues Hotel eröffnet am 8. April

Vor 20 Monaten war Spatenstich, jetzt ist die Hotelerweiterung „Laupheimer Hof“ auf der Zielgeraden. Am 8. April möchte der Inhaber Thomas Rößler den Neubau eröffnen. Die Hotelgäste können in 59 klimatisierten Zimmern und Suiten auf Vier-Sterne-Niveau logieren.

Noch wuseln Handwerker durch das Haus, legen letzte Hand an; Mobiliar wird angeliefert, der Eingangsbereich gepflastert. Doch Thomas Rößler scheint die Ruhe selbst. „Es hängt nur noch an Kleinigkeiten“, sagt er. „Unsere Gäste werden sich vom Start weg wohlfühlen.“ Mit dem, was geboten werde, „müssen wir uns auch vor Großstädten nicht verstecken“.

Überwiegend Geschäftsleute beherbergt der „Laupheimer Hof“, das sei auch künftig die Hauptzielgruppe, erklärt Rößler. Ihnen stehen fortan auch Konferenz- und Seminarräume zur Verfügung. Komfortable Apartments mit Küche können bei längeren Aufenthalten in Laupheim als „Wohnung auf Zeit“ dienen. Die beiden Suiten auf dem Dach haben sogar eine Terrasse.

Der Haupteingang ins Hotel liegt an der Abt-Fehr-Straße. Rezeption, Lounge und Bar sind linker Hand. Ein großer Saal, der sich dreifach unterteilen lässt, ist prädestiniert für Festlichkeiten mit bis zu 120 Gästen.

Die Zimmer und Suiten in den Stockwerken darüber sind hochwertig ausgestattet und von schlichter Eleganz; Parkett und Möbel aus Eichenholz. Im dritten Stock ist der Wellnessbereich mit Sauna, Fitnessraum und Ausblicken auf die Stadt. Das „Hochzeitszimmer“ besticht mit einer schneeweißen, frei im Raum stehenden Badewanne. Einer der Konferenzräume kann auch Schauküche sein, hier will Rößler Kochkurse geben. 27 Stellplätze sind aus Schallschutzgründen eingehaust, in der Tiefgarage finden knapp 20 Autos Platz.

Mit dem denkmalgeschützten Altbau des „Laupheimer Hofs“ ist der Neubau um einen Innenhof herum zusammengewachsen; der Hof liegt zwischen Restaurant und Saal. Apropos Altbau: Der wird erst einmal weitgehend geschlossen, sobald der Neubau eröffnet ist. Rößler stellt im Erdgeschoss um. Wo jetzt das Restaurant ist, kommt die Hauptküche hin. Das Restaurant wird künftig sein, wo sich jetzt die Küche, das Nebenzimmer und das Baubüro (früher war dort ein Sonnenstudio untergebracht) befinden. Der Brandschutz wird auf den neusten Stand gebracht, die 32 Zimmer in den oberen Etagen bleiben. Thomas Rößler hofft, dass dieses Jahr alles fertig wird und er dann „Haupteröffnung“ feiern kann. Doch so, wie die Handwerker mit Aufträgen eingedeckt sind, sei das durchaus ein sportliches Ziel. Etwa zwölf neue Arbeitsplätze entstehen im erweiterten „Laupheimer Hof“.

Zusammen mit dem Investor Heinz Maiser hat Rößler das Bauvorhaben verwirklicht. Beim Spatenstich im Juli 2017 wurde ein Investitionsvolumen von mehr als 12 Millionen Euro genannt.

Anwohner hatten Widerspruch gegen die von der Stadt Laupheim erteilte Baugenehmigung eingelegt; sie sehen nachbarschützende Vorschriften verletzt. Ihr Anwalt Martin Glöggler sagte auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, man stehe in Kontakt mit dem Regierungspräsidium Tübingen. Ziel sei es, vom Verwaltungsgericht Sigmaringen verfügte Auflagen für die Bauherrschaft beim Lärmschutz zu präzisieren. Glöggler zeigte sich zuversichtlich, dass eine einvernehmliche Regelung gefunden werden kann.