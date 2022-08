Neues Familienangebot will Eltern stärker in den Blick nehmen

Vor der Geburt ihres zweiten Sohnes ist Ramona Hummer (Foto: Hamann) mit ihrem Ehemann von München zurück in ihre Heimatstadt Laupheim gezogen. Auf der Suche nach einem Eltern-Kind-Angebot merkte die 36-Jährige schnell, dass es deutlich weniger Auswahl als in der Großstadt gibt. Doch aus der Not machte die Mutter eine Tugend und entwickelte ein eigenes Freizeitangebot für Familien, das im September wieder startet.

Wenig Auswahl an Eltern-Kind-Angeboten in Laupheim

Die Eltern-Kind-Angebote in der Region sind rar: Diese Erfahrung macht Ramona Hummer, als sie mit ihrem Ehemann von München zurück in ihre Heimat nach Laupheim zieht. Während ihrer Schwangerschaft sucht die inzwischen 36-Jährige nach Freizeitangeboten. „Die Ernüchterung über die langen Wartelisten war groß“, sagt sie. Die zweifache Mutter findet: „Laupheim wächst als Stadt, da müsste auch das Angebot für Familien mitwachsen.“

Kurzerhand beschließt Hummer, die in München im Tourismusmanagement gearbeitet hat, selbst ein Freizeitangebot für Eltern mit Babys und Kleinkinder in Laupheim zu schaffen. „Ich habe davor nie darüber nachgedacht, in diesem Feld zu arbeiten“, sagt sie. Doch sie habe sich daran erinnert, wie wichtig für sie nach der Geburt ihres Sohnes der persönliche Austausch in der Eltern-Kind-Gruppe war. „Nach der Geburt eines Kindes haben Eltern oft das Gefühl, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Meistens hilft es schon zu hören, dass auch andere Mamas und Papas schlechte Nächte haben“, sagt Hummer und lacht. Sie biete deswegen ein ganzheitliches Angebot, für Eltern mit ihren Kindern an, das beziehungs- und bedürfnisorientiert ist, so die Laupheimerin.

Laupheimerin nutzt Elternzeit für Weiterqualifizierung

Doch zurück zum Anfang, ihre Elternzeit nutzt Hummer für die Ausbildung als Eltern-Kind- und Babymassage-Kursleiterin. „Zu gesundem Babyschlaf habe ich ebenfalls eine Fortbildung gemacht, denn es gibt kaum ein Thema, das junge Eltern mehr beschäftigt.“ Auch in diesem Bereich können sich Eltern also Beratungstipps bei ihr einholen. Für die Babymassage kommt sie zu den Eltern nach Hause. In vertrauter Umgebung könnten die Mütter und Väter so die Grundlagen der Massagetechnik erlernen, um diese später selbst anwenden zu können.

Unter dem Namen „Littlefoot“ bietet Hummer seit Kurzem die Beratungen und Familienkurse an. Durch das Angebot sollen Eltern die Welt wieder mit Kinderaugen sehen und dadurch die Bindung zum eigenen Kind stärken, erklärt sie. Die Kursatmosphäre soll dazu beitragen, dass Eltern sich besser entspannen können. Die Laupheimerin arbeitet mit dem Waldkindergarten „Hölzle“ und dem Kinder- und Familienzentrum „Arche Noah“ zusammen. Für die einzelnen Kurse werden die Kinder ihrem Alter und ihrer Entwicklung nach eingeteilt.

Das sind die Kurse für Eltern mit Kinder

In den Babykursen liegen die Schwerpunkte auf der Bewegungsentwicklung und dem achtsamen Umgang mit den Kindern, so Hummer. „In den Kursinhalten finden sich verschiedene Elemente aus der Pädagogik wieder.“ Sie arbeite nicht nach einem speziellen Lizenzprogramm. So würden in die Kursstunden Ideen von Emmi Pikler, Maria Montessori oder Liesel Polinski einfließen. „Genauso finden sich auch Ideen von Jesper Juul und Remo Largo wieder“, sagt Hummer, die überzeugt ist, dass es „das eine richtige Erziehungsmodell“ nicht gibt. Die Kurse für die „kleinen Entdecker“ – die grundsätzlich in die Altersgruppen drei bis sechs Monate, sieben bis neun Monate und zehn bis sechzehn Monate eingeteilt werden – finden alle im Familienzentrum Arche Noah statt.

Ein weiteres Angebot von Hummer sind die Waldspielgruppen für Kinder zwischen zwei und fünf Jahren, die sich im Waldkindergarten Hölzle treffen. Im August hat Hummer erstmals einen Waldspieltag angeboten. Die Kinder durften als „fleißige Wichtelhelfer“ zum Beispiel in ihren mitgebrachten Eimerchen Nahrung für die Waldtiere sammeln, verrät Hummer. Anschließend hätten die Kinder ihre eigenen Waldtiere aus Naturmaterialien gebastelt, die sie mit nach Hause nehmen durften. Auch bei diesem Angebot seien die Eltern immer mit dabei.

„Nach der Sommerpause starten Anfang September alle Kurse wieder. Die Angebote für die ganz Kleinen sind allerdings schon ausgebucht“, sagt Hummer, die sich vorstellen kann, das Angebot noch weiter auszubauen.