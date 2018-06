„Neue Welt“ eröffnet neue Möglichkeiten

Erst der Festplatz, dann die Sporthallen – und nun das Gewerbegebiet „Neue Welt“: Die vom Bund der Selbstständigen (BDS) Laupheim organisierte Leistungsschau hat einen neuen Standort. BDS-Vorsitzender Roland Pecha ist guter Dinge, dass dies auf absehbare Zeit der letzte Umzug für die alle drei Jahre anstehende Veranstaltung sein wird.

Als Pecha im Oktober 2010 den Vorsitz des rund 160 Firmen umfassenden Gewerbevereins übernahm, gehörte es mit zu seinen Zielen, der Leistungsschau eine geeignetere Heimat zu geben. „Meine Anregung wurde von den anderen Vorstandsmitgliedern von Anfang an mitgetragen“, sagt er. Denn allen sei klar gewesen: Nach dem Festplatz hätten sich auch die Sporthallen, in denen sich knapp 100 Firmen bei der letzten Schau im Frühjahr 2009 präsentierten, als nicht optimal erwiesen.

„Die Beschickung der Sporthallen und das Durchschleusen der Besucher war etwas problematisch“, sagt Pecha. Vor allem aber hatten die Autohäuser nicht genügend Flächen, sich zu präsentieren. So blieben die meisten der Leistungsschau vor drei Jahren fern – und das, obwohl gerade das Frühjahr eine wichtige Zeit für die Autobranche ist.

20 000 Quadratmeter Fläche

Das wird am neuen Standort nicht mehr passieren. „Rund 20 000 Quadratmeter Freifläche“, so Pecha, stelle Firmenchef Markus Barth auf dem Gelände seines Transportunternehmens in der „Neuen Welt“ dem BDS zur Verfügung. „Das eröffnet uns neue Möglichkeiten“, sagt Roland Pecha. „Es gibt große Flächen am Stück mit viel Ausstellungsraum für die Firmen und viel Bewegungsfreiheit für die Besucher.“ Diese hätten auch bei schlechtem Wetter saubere Schuhe, weil der komplette Untergrund geteert oder gepflastert sei.

Ein weiterer Vorteil: Das riesige Barth-Gelände – (Pecha: „Die 20 000 Quadratmeter sind nicht mal die Hälfte des gesamten Geländes“) biete dem BDS die Möglichkeit, die Leistungsschau in den kommenden Jahren zu erweitern. „Es ist unser Ziel, sie stetig größer und interessanter zu machen“, so Pecha. Dies soll sich auch in einem größeren Einzugsbereich der Besucher niederschlagen. Daher sei die direkte Verkehrsanbindung an die Bundesstraße 30 über die Auffahrt Laupheim-Mitte ein großer Pluspunkt.

Alle Autohäuser dabei

Die Resonanz bei den BDS-Mitgliedsfirmen auf den Umzug sei gut. „Wir haben schon viele Anmeldungen“, sagt Pecha, „auch alle Autohäuser werden dabei sein.“ Die Betriebe haben die Möglichkeit, sich im Freien oder in einem der Messezelte vorzustellen. So werde sich in diesem Jahr wohl auch der Auto-Tuner Hamann präsentieren, denkbar sei auch, dass die Firma Kässbohrer ihre Geländefahrzeuge vorführt. „Platz genug ist da“, sagt Pecha.

Außerdem könne man wohl auch das benachbarte Verwaltungsgebäude der Firma CCL mitnutzen – etwa für Organisations- und Pressebüros oder für Fachvorträge. „Die Aussteller könnten sich oder bestimmte Themen präsentieren. Die technische Ausstattung ist ideal“, schwärmt der BDS-Vorsitzende.

Geplant ist auch ein Shuttle-Verkehr, der die Besucher von der Innenstadt zum Messegelände und zurück bringt. „Vielleicht auch im Oldtimer-Bus oder in Kutschen“, meint Pecha.

Mit einem Event-Charakter will man dafür sorgen, dass die Laupheimer Leistungsschau für die ganze Familie interessant ist. Daher gebe es „auch wieder gastronomische Angebote über die Würstlesbude hinaus“, und weil am Sonntag, 13. Mai, Muttertag sei, werde man sich auch „für die Mütter ein bisschen was einfallen lassen“, verspricht Roland Pecha.