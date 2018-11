Neue Turnhalle für Bihlafingen fällt kleiner aus als ursprünglich geplant

„Wes Herd dies auch sei, hier will ich rasten,“ singt Siegmund in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“. Ganz selbstverständlich kehrt der Held in Hundings Hütte ein. Und ganz selbstverständlich serviert ihm die Hausherrin ein Mahl. In mythischer Vorzeit galt das Gastrecht. Es war ein ungeschriebenes Gesetz. Doch als der Handel zunahm und immer mehr Menschen auf Pilgerschaft gingen, war das Modell Privatquartier am Ende.

Die Wiege des Gastgewerbes liegt – wie so vieles – im Zweistromland.