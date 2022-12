Neue Pflegeplätze für Bewohner des Laupheimer Pflegeheims gefunden

Die St. Elisabeth gGmbH hat für alle Bewohner des Pflegeheims Laupheim neue Pflegeplätze gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Am Mittwoch vor einer Woche schloss die Einrichtung im Laupheimer Krankenhaus endgültig ihre Türen.

Schon vor der Schließung hatte die St. Elisabeth gGmbH als Betreiberin versprochen, für alle Bewohner in umliegenden Pflegeeinrichtungen einen Platz zu finden. Untergebracht wurden die 18 Personen in drei Wohnparks der St.-Elisabeth-Stiftung in Ehingen, Biberach und Mittelbiberach sowie dem Wohnpark Rottuminsel der St. Elisabeth gGmbH in Ochsenhausen. Drei Personen hätten einen Platz im Seniorenzentrum „Zum Heiligen Geist“ in Laupheim bekommen und zwei weitere seien auf eigenen Wunsch zu ihren Familien gezogen.

Für Einrichtungsleiterin Daniela Würfel seien die Verabschiedungen von den Senioren bewegende Momente gewesen. „Jede einzelne Person hat unserem Haus etwas Besonderes gegeben. Jetzt plötzlich in einem leeren Pflegeheim zu stehen, das hat uns alle traurig gemacht. Aber umso glücklicher sind wir, dass alle Personen eine gute neue Heimat gefunden haben“, wird Würfel zitiert. Jetzt folgend soll für alle Beschäftigten eine Anschlusslösung gefunden werden.

Aktuell laufen noch Gespräche zwischen den Mitarbeitervertretungen und der Personalabteilung sowie der Geschäftsführung der St. Elisabeth gGmbH. Für den Großteil der Belegschaft seien bereits passende Lösungen gefunden worden.