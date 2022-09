Neue Perspektiven für die Stadtplanung

Die drastischen Veränderungen des Klimas werden vor allem in Städten immer deutlicher spürbar. Dies zeigt sich auch aktuell, wenn sich in Innenstädten und besonders in Großstädten die Hitze ballt. Gerade die Kombination aus einer Vielzahl von versiegelten Flächen und wenig Stadtgrün wirkt sich negativ auf das Klima innerhalb der Städte aus. Für die künftige Stadtentwicklung ist das Stadtklima daher ein unverzichtbarer Faktor, der möglichst umfassend bei der Stadtplanung berücksichtigt werden muss. Im Rahmen des Forschungsprojektes UCARe4Citizen, an dem die Stadt Laupheim beteiligt ist, haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, am Donnerstag, 22. September, 18 Uhr im Rathaus, Stadtplanung neu zu entdecken. Mittels Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen) sollen neue Perspektiven entdeckt werden, schreibt die Stadt Laupheim in einer Pressemitteilung.

Augmented Reality lasse sich als erweiterte Realität übersetzen, wobei eine reale Umgebung um virtuelle Inhalte ergänzt werde, heißt es in der Mitteilung weiter. Stadtplanung nicht nur anschaulich, sondern auch erlebbar werden zu lassen, ist eines der Ziele des Forschungsprojekts. So stellt am 22. September das Projektteam aus Wissenschaftlern, Architekten, Stadtplanern und IT-Experten fiktive Planungsvarianten für das Laupheimer Modellquartier „Schlossparkterrassen“ vor.

Der Fokus dieser beispielhaften Planungen liegt auf der Simulation und Untersuchung von Veränderungen des Mikroklimas in und um das Modellquartier. Hierbei können die Testerinnen und Tester durch die AR-Brillen betrachten, welche klimatischen Veränderungen in der Umgebung zu erwarten sind, wenn bestimmte Faktoren angepasst werden.

Anders als bei der gewohnten Stadtplanung wird nicht allein auf ein Modell oder einen Plan geschaut, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen das 3D-Stadtmodell Laupheims mit den Klimasimulationen virtuell im realen Raum, wobei es dennoch von allen Seiten betrachtet und umlaufen werden kann. Bei dem Forschungsprojekt sollen somit Fragen geklärt werden, wie: Welchen Einfluss haben Baumaßnahmen auf das Stadtklima? Wie können Stadtklimasimulationen Bürgerinnen und Bürgern anschaulich vermittelt werden? Und welchen Mehrwert liefert die dreidimensionale Visualisierung des Stadtklimas mittels Augmented Reality (AR)-Brillen?

Neben der Ausstellung klassischer Architektenpläne werden eingeladene Teilnehmer die Möglichkeit haben, Klimasimulationen im virtuellen 3D-Stadtmodell Laupheims mit einer Brille für AR-Anwendungen (HoloLens) zu betrachten. Auch die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, bei diesem Abend dabei zu sein und die AR-Brillen zu testen. Interessierte können hierzu eine formlose E-Mail an muenchen@sba-architekten.de mit dem Betreff „Test AR-Brille“ und ihrem vollständigen Vor- und Zunamen schreiben.

Nähere Informationen zum Programm werden mit der Teilnahmebestätigung mitgesendet. Die Teilnehmer-Plätze sind begrenzt. Eröffnet und begleitet wird die Veranstaltung von der Ersten Bürgermeisterin Eva-Britta Wind. UCARe4Citizen (Urban Climate in Augmented Reality for Citizens Participation) ist ein Verbundvorhaben der Projektpartner Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, SBA Architektur und Städtebau, Holo-Light, Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München und dem Baudezernat der Großen Kreisstadt Laupheim, mit einer Projektlaufzeit bis Ende 2022.