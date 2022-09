Neue Holzbänke und Stehtische beim SV Sulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zum Stadtderby gegen den FV Olympia Laupheim waren sie fertig, die neuen Sitzbänke und Stehtische zwischen der Tribüne und der „Wurstbude“ des SVS. Das Besondere daran: Die massiven Bänke und Tische wurden komplett selbst von Marcel Miller, einem Spieler der ersten Mannschaft und seinen Helfern angefertigt.

Die alten Holz-Sitzbänke waren vor 25 Jahren zum seinerzeitigen Landesligaaufstieg angeschafft worden und so passte es hervorragend zusammen, dass ein Vierteljahrhundert später beides wiederholt wurde – Landesligaaufstieg und tolle neue Sitzgelegenheiten. Und das Ganze natürlich schwäbisch sparsam mit ausschließlich Eigenleistungen und sogar eigenen Baumaterialien. Zunächst wurde unter tatkräftiger Hilfe von Vorstand Elmar Dehler der Sitzbereich mit gebrauchten Steinen gepflastert. SVS Multi-Funktionär Rainer „Uwe“ Werz hatte diese ebenso organisiert wie im Jahr 2021 das Holz für die neuen Sitzbänke. Marcel Miller, Zimmermann aus dem Landesligateam, erklärte sich dann bereit, das Projekt umzusetzen und machte sich an die Arbeit, um die „stammbreiten Dielen“ aus 2m³ Eschenholz in tolle Sitzgelegenheiten zu verwandeln. Unterstützt wurde er dabei von seinem Bruder Dominik Miller, der ebenfalls als Zimmermann arbeitet, und Cousin Lars Engel. So entstanden in 110 Arbeitsstunden wettertaugliche geölte Holzbänke und Stehtische, die alle direkt aus dem Eschenholz verarbeitet wurden und als absolute Unikate zu bezeichnen sind. Vor allem viele ältere Zuschauer in der SVS-Fanecke haben sich bereits ihren Stammplatz gesichert.

Seinen Jahresurlaub verbrachte Marcel Miller in diesem Jahr also bei der Herstellung der Sitzbänke und Stehtische und der Vorbereitung auf die erfolgreich angelaufene Landesligasaison. Ein Sommer für schwarz-gelb.